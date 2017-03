Uber stopt test zelfrijdende auto na ongeluk

Zondag 26 maart 2017 03:35

TEMPE (ANP) - Uber stopt tijdelijk met zijn testprogramma voor zelfrijdende auto's na een ongeluk in Arizona vrijdag. In afwachting van het onderzoek is besloten voorlopig te stoppen met de tests.

Uber bevestigde de crash waarbij een zelfrijdende auto op de kant belandde nadat een andere auto geen voorrang verleende. Volgens Uber raakte niemand ernstig gewond.

Het zelfrijdende-autoprogramma van Uber is niet zonder controverse. Zo wordt de taxi-app aangeklaagd door Google-zusterbedrijf Waymo, omdat Uber diens techniek voor het zelfrijdend maken van auto's zou hebben gestolen. Ook rijden de zelfrijdende Ubers in Arizona rond, omdat ze in Californië niet welkom zijn. Uber weigert in die staat een vergunning aan te vragen.

Uber kwam de afgelopen tijd ook in het nieuws vanwege een seksistische bedrijfscultuur. Topman Trevor Kalanick en vijf andere Uber-medewerkers zouden in 2014 in Seoul een karaoke-escortbar hebben bezocht. Een vrouwelijke marketingmanager klaagde daar een jaar later over, omdat het bezoekje haar een ongemakkelijk gevoel had gegeven.