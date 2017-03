Wall Street werkt aanvankelijk flinke verliezen weg

Maandag 27 maart 2017 21:54 Beleggers verwerken verlies Trump.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen maandag af op een vrijwel vlak slot, waarmee sprake was van een flink herstel vanaf de bodem kort na opening.De toonaangevende S&P 500 index noteerde fractioneel lager op 2.343,51 punten, de Dow Jones index verloor 0,2 procent op 20.557,59 punten en de Nasdaq noteerde 0,3 procent hoger op 5.845,85 punten.De Amerikaanse president Donald Trump leed afgelopen vrijdag volgens beleggingsstrateeg Ineke Valke van Theodoor Gilissen Bankiers "een gevoelig verlies" met het intrekken van het voorstel om Obamacare te veranderen."Een deel van de Republikeinen vindt het plan nog steeds te duur, terwijl een ander deel moeite heeft met het grote aantal mensen met lage inkomens die hun zorgverzekering kwijt zouden raken", aldus Valke. "Veel hangt af van hoe Trump de dialoog met zijn partijleden blijft aangaan."Donald Trump beloofde tijdens de verkiezingscampagne keer op keer na zijn beëdiging het door veel Republikeinen gehate Obamacare te vervangen. "It will be so easy, and we will do it very, very quickly", aldus de voorspelling van de zakenman."De tegenvaller roept vooral vragen op of Trump de voorgenomen stimuleringsplannen van meer investeringen en lagere belastingen door kan zetten", aldus Valke.Volgens de beleggingsstrateeg kan het verlies voor Trump ook een positief effect hebben. "In de economische- en winstverwachtingen zijn deze impulsen [de voorgenomen stimuleringsplannen van meer investeringen en lagere belastingen] nog nauwelijks meegenomen, zodat er voor een forse correctie op dit nieuws weinig aanleiding is. Positief uitgelegd maakt deze tegenslag ook duidelijk dat Trump door de eigen partijleden in toom wordt gehouden, waardoor mogelijk handelsbeperkingen ook een halt worden toegeroepen", aldus Valke.Beleggers moesten het doen zonder noemenswaardige macro-economische cijfers. Dinsdag verschijnen cijfers over de groothandelsvoorraden, de handelsbalans, de huizenprijzen via de S&P Case-Shiller index en het consumentenvertrouwen zoals gemeten door The Conference Board.Olie noteerde maandag overwegend in het rood. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 47,80 dollar, terwijl een mei-future Brent 0,1 procent duurder werd op 50,95 dollar."Met Amerikaanse olievoorraden op recordniveaus en een wekelijkse toename van het aantal olieplatformen, moet het oliekartel OPEC naast de huidige maatregelen het aanbod extra reduceren om de impact op de prijs te bereiken die beoogd wordt", aldus analist Enrico Chiorando van Love Energy.De euro/dollar noteerde op 1,0865. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0892 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0812 op de borden.BedrijfsnieuwsSchlumberger startte een samenwerkingsverband met Weatherford International voor de Noord-Amerikaanse markt. De joint venture, waar Schlumberger een belang van 70 procent in zal houden en de resterende 30 procent voor rekening komt van Weatherford, zal zich richten op Canada en de Verenigde Staten met de levering van producten en diensten voor oliebronnen. Schlumberger zal als onderdeel van de samenwerking eenmalig 535 miljoen dollar betalen aan Weatherford. Het aandeel Schlumberger noteerde vlak en Weatherford dikte 7,4 procent aan.Apple kon rekenen op de aandacht van beleggers, na het nieuws dat een Chinese rechtbank een uitspraak tegen Apple nietig heeft verklaard omtrent iPhone-patenten. Het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.Dow Chemical en DuPont kregen goedkeuring van de Europese Commissie voor de megafusie tussen de twee chemiebedrijven, op voorwaarde dat laatstgenoemde grote delen van zijn pesticide-divisie verkoopt, waaronder de wereldwijde researchtak. Het aandeel Dow Chemical noteerde 1,4 procent hoger, DuPont steeg 1,3 procent.Snap noteerde 5,5 procent hoger, nadat liefst negen analisten lieten weten te starten met het volgen van het moederbedrijf van de bekende foto-app Snapchat. Zes van hen gaven het concern een koopadvies, twee besloten het aandeel te gaan volgen met een Houden advies en slechts één analist hanteert een verkoopadvies.