Wall Street hoger gesloten

Dinsdag 28 maart 2017 22:20 Amerikaanse aandelenmarkten schudden zorgen Trump van zich af.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,7 procent tot 2.358,57 punten, de Dow Jones index won 0,7 procent op 20.701,50 punten en de Nasdaq sloot 0,6 procent hoger op 5.875,14 punten.Gedurende de eerste helft van de handelsdag schommelden de Amerikaanse beurzen tussen lichte winsten en verliezen, nadat Wall Street maandag onder druk stond na het debacle rond de nieuwe Amerikaanse zorgwet. Het intrekken van het wetsvoorstel leidde tot vraagtekens onder beleggers over het vermogen van de Trump administratie en het Republikeinse Congres om de belastingverlagingen en andere fiscale beleidsmaatregelen uit te voeren. Gedurende de tweede helft van de handelsdag zette de markt overtuigend de opwaartse trend in."De Trump-tegenslag wat de hervormingen in de gezondheidszorg betreft zal waarschijnlijk ook de komende dagen de aandelenmarkten onder druk zetten", aldus Peter Cardillo van First Standard Financial. "Een verandering in het delicate evenwicht tussen hoop en werkelijkheid zou zijn tol kunnen eisen op de overspannen markt", voegde hij toe.Op macro-economisch vlak stonden dinsdag een viertal publicaties geagendeerd. Uit cijfers van The Conference Board bleek dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie in maart is gestegen. De index steeg van 116,1 in februari naar 125,6 in maart.De huizenprijzen in de Verenigde Staten zijn in januari in de twintig meest stedelijke gebieden gestegen met 0,2 procent ten opzichte van december. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 5,7 procent. In de tien meest stedelijke gebieden kwamen de prijzen in januari op jaarbasis 5,1 procent hoger uit. Op maandbasis bedroeg de groei 0,3 procent.De Amerikaanse groothandelsvoorraden zijn in februari op maandbasis gestegen met 0,4 procent. Op jaarbasis was sprake van een stijging van 3,2 procent.Het tekort op de Amerikaanse handelsbalans is in februari gedaald. Het tekort noteerde op 68,4 miljard dollar, versus 68,8 miljard dollar een maand eerder.De mei-future voor een vat ruwe olie sloot dinsdag op de New York Mercantile Exchange 0,64 dollar hoger, of 1,3 procent, op 49,37 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0811. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0863 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0862 op de borden.Op macro-economisch vlak staan woensdag in de Verenigde Staten een drietal publicaties op de agenda. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse hypotheekaanvragen, gevolgd door de aanstaande woningverkopen in de Verenigde Staten in februari en de wekelijkse olievoorraden.BedrijfsnieuwsAmazon noteerde circa 1,1 procent hoger, nadat de e-commerce-gigant bekendmaakte het in dubai gevestigde Souq.com over te nemen, waarmee het concern een slag hoopt te slaan op de oline-winkelmarkt in het Midden-Oosten.General Motors heeft de voorstellen van aandeelhouder Greenlight Capital om de aandelen te splitsen, in een poging om meer waarde te creëren, afgewezen. Het aandeel steeg ongeveer 2,3 procent.Darden Restaurants steeg ruim 9,5 procent, nadat de moedermaatschappij van onder andere Olive Garden beter dan verwachte resultaten rapporteerde. Daarnaast meldde het concern restaurantketen Cheddar's Scratch Kitchen over te willen nemen voor circa 700 miljoen dollar.Ford Motor won circa 2,0 procent, nadat Trump twitterde dat de Amerikaanse autoproducent met een "grote aankondiging" zal komen over banen en investeringen in drie fabrieken in Michigan.Cruise-operator Carnival steeg circa 0,7 procent, nadat het concern beter dan verwachte resultaten over het eerste kwartaal rapporteerde. De nettowinst steeg van 142 miljoen dollar naar 352 miljoen dollar. De omzet bedroeg 3,8 miljard dollar, tegen 3,7 miljard dollar een jaar eerder.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 28, 2017 16:20 ET (20:20 GMT)