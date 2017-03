Vertex boekt vooruitgang met middel tegen taaislijmziekte

Woensdag 29 maart 2017 07:16 Ook Galapagos werkt aan zelfde behandeling.(ABM FN-Dow Jones) Vertex Pharmaceuticals heeft goede resultaten geboekt met het onderzoek naar een middel tegen taaislijmziekte, waar ook het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf Galapagos aan werkt. Dit meldde de Amerikaanse farmaceut dinsdag nabeurs.Volgens Vertex verbeterde de longfunctie significant bij patiënten met taaislijmziekte bij het gebruik van de gecombineerde behandeling met de middelen tezacaftor en Kalydeco.In het derde kwartaal van dit jaar wil Vertex een aanvraag indienen voor het op de markt brengen van de gecombineerde behandeling in zowel de Verenigde Staten als Europa.Het aandeel Vertex Pharmaceuticals sloot dinsdag 1,2 procent lager op 89,67 dollar, maar veerde in de elektronische handel nabeurs flink op met een winst van 18,2 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999(c) Copyright 2016 Dow Jones & Company, Inc. All rights reserved. Any redistribution, duplication or archiving prohibited. ABM Financial News B.V. and the provider of this website/application do not warrant the accuracy of any News Content provided and shall not be liable for any errors, inaccuracies or delays in the content, or for any actions taken in reliance thereon.(END) Dow Jones NewswiresMarch 29, 2017 01:16 ET (05:16 GMT)