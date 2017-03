TUI presteert conform eigen verwachting

Woensdag 29 maart 2017 08:49 Reisorganisatie herhaalt outlook met hoger onderliggend bedrijfsresultaat.(ABM FN-Dow Jones) TUI Group heeft de afgelopen winterperiode van zijn gebroken boekjaar conform verwachting afgesloten. Dit maakte de Brits-Duitse reisorganisatie woensdag voorbeurs bekend met de resultaten over het afgelopen kwartaal, dat eindigde op 19 maart.Het bedrijf meldde goede vooruitgang in de omzet van Hotels & Resort, Cruise en groei in Source Markets. Bij die laatste werd 97 procent van het programma verkocht, gelijk aan het percentage een jaar eerder.Scandinavië en het Verenigd Koninkrijk samen realiseerden 11 procent meer omzet, Centraal Europa realiseerde een omzetgroei van 7 procent en het westelijk deel van Europa boekte een omzetgroei van 6 procent.Voor de zomer van dit jaar is bij Source Markets 48 procent verkocht, gelijk aan een jaar eerder, met een plus op jaarbasis voor alle regio's.OutlookHet reisconcern herhaalde zijn outlook voor het hele boekjaar met een stijging van het onderliggend bedrijfsresultaat (EBITA) van tenminste 10 procent.De cijfers over de eerste zes maanden over het boekjaar 2016/2017 worden op 15 mei 2017 voorbeurs gepubliceerd.TUI is met hotels, cruisemaatschappijen, touroperators en luchtvaartmaatschappijen actief in meer dan 100 landen wereldwijd.Het aandeel TUI Group sloot dinsdag 1,0 procent hoger op 13,08 euro.