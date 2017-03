Wall Street wacht lagere opening

Woensdag 29 maart 2017 15:01 Markt wacht op nieuwe impulsen.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,2 procent in het rood."De markt richt zich op de komende maanden, waarin het duidelijkheid wil over de inhoud van het beleid van de Amerikaanse regering", aldus Phil Orlando, hoofd beleggingsstrategie van Federated Investors. "Het is eerst zien dan geloven", aldus Orlando.Dinsdag liepen de graadmeters in New York nog stevig op, nadat het Amerikaanse consumentenvertrouwen over maart steeg naar het hoogste punt in zestien jaar.De activering van Artikel 50 zal de komende tijd de aandacht naar de Brexit-onderhandelingen trekken. Met de ondertekening ervan werden die nu officieel in gang gezet, zonder dat er nu sprake was van een duidelijke activiteit.Beleggers hebben een relatief karig gevulde beursagenda voor de boeg. Kort na opening verschijnen in de Verenigde Staten de aanstaande woningverkopen over februari en de wekelijkse olievoorraden.Speeches zijn te verwachten van Eric Rosengren, gouverneur van de Fed van Boston en John Williams van San Francisco.In Europa noteerden de beurzen overwegend licht hoger, met een winst van 0,1 procent voor de breed samengestelde STOXX Europe 600 index. Beleggers konden reageren op het Italiaanse consumenten- en producentenvertrouwen, die allebei in maart bleken te zijn opgelopen.De Aziatische beurzen noteerden vanochtend verdeeld. De Japanse Nikkei 225 steeg 0,1 procent tot 19.217,48 punten en de Chinese Shanghai Composite verloor 0,4 procent op 3.242,31 punten.Olie noteerde woensdag in het groen. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 0,5 procent tot 48,60 dollar, terwijl een mei-future Brent ook 0,5 procent duurder werd op 51,69 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0755. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0791 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0852 op de borden.BedrijfsnieuwsWells Fargo schikte voor 110 miljoen dollar met klanten in verband met onterecht in rekening gebrachte kosten. Het aandeel Wells Fargo noteerde in de elektronische handel voorbeurs 0,3 procent hoger.Vertex Pharmaceuticals steeg voorbeurs 18,8 procent. De ontwikkeling van een medicijn tegen taaislijmziekte zit in zijn fase.3M organiseert woensdag een beleggersdag. De koers van het aandeel noteerde in de handel voorbeurs 0,5 procent lager.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot dinsdag 0,7 procent hoger op 2.358,57 punten. De Dow Jones index eindigde ook 0,7 procent in het groen op 20.701,50 punten en technologiebeurs Nasdaq steeg 0,6 procent tot 5.875,14 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 29, 2017 09:01 ET (13:01 GMT)