Olieprijs sluit hoger

Woensdag 29 maart 2017 21:07 Lagere benzinevoorraden bieden steun.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag hoger gesloten, geholpen door een daling van de benzinevoorraden. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot woensdag op de New York Mercantile Exchange 1,14 dollar hoger, of 2,4 procent, op 49,51 dollar.De futures stegen nadat het Amerikaanse Energy Information Administration bekendmaakte dat de olievoorraden waren opgelopen in de afgelopen week. Uit het rapport kwam evenwel ook een groter dan verwachte daling naar voren van de benzinevoorraden en andere olieproducten.Eerder gingen de olieprijzen omhoog na berichten over aanbodproblemen in Afrika en opmerkingen van grote olieproducenten over het beperken van de productie. In Libië werden belangrijke oliepijpleidingen afgesloten vanwege oplopende spanningen tussen de regering en militanten. De gesloten pijpleidingen waren goed voor een productie van ongeveer 250.000 olievaten per dag.De Verenigde Arabische Emiraten, lid van oliekartel OPEC, maakte plannen bekend om zijn productie te verlagen met 200.000 vaten in de periode van maart tot en met mei. "Dat is eigenlijk meer dan was afgesproken", concludeerden analisten van Commerzbank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 29, 2017 15:07 ET (19:07 GMT)