Wall Street sluit overwegend hoger

Woensdag 29 maart 2017 22:23 Dow Jones-index blijft achter(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 2.361,13 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 20.659,32 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 5.897,55 punten.Terwijl de Nasdaq hoger opende en bleef stijgen en de S&P 500 in het groen kwam na een lagere opening, bleef de Dow Jones-index in negatief terrein bewegen. De hoofdgraadmeter is voor de negende keer in de laatste tien handelssessies lager gesloten.Voordat de handel woensdag begon werd bekend dat de aanstaande huizenverkopen in februari met 5,5 procent zijn gestegen, wat een herstel betekende ten opzichte van de voorgaande maand. De verkoopindex kwam op het één na hoogste niveau van de laatste tien jaar uit.President Charles Evans van de Chicago Fed zei dat er een kans is dat de Federal Reserve dit jaar de belangrijkste rentetarieven in totaal vier keer zal verhogen, mits de economie het beter doet dan verwacht. Eerder deze maand zei ook voorzitter John Williams van de San Francisco Fed dat er dit jaar in totaal drie of zelfs vier renteverhogingen door de Fed kunnen worden verwacht.De euro/dollar noteerde op 1,0766. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0755 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0852 op de borden.Olie noteerde dinsdag in het groen, geholpen door het wekelijkse olierapport waaruit bleek dat de benzinevoorraden waren gedaald. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 2,1 procent tot 49,40 dollar, terwijl een juni-future Brent 1,9 procent duurder werd op 52,41 dollar.BedrijfsnieuwsChipbedrijf MaxLinear neemt sectorgenoot Exar over voor 661,6 miljoen dollar. Hiermee wil MaxLinear schaalgrootte realiseren. De deal moet nog worden goedgekeurd door de relevante toezichthouders. De koers van MaxLinear steeg 5,4 procent en het aandeel Exar eindigde 22,3 procent in het groen.Vertex steeg sterk nadat het bedrijf dinsdag nabeurs positieve onderzoeksresultaten presenteerde voor een van experimentele medicijnen. Het middel zou ongeveer 500 miljoen dollar per jaar aan de omzet van Vertex kunnen toevoegen. De koers van Vertex sloot ruim 20 procent in het groen.Energiefondsen profiteerden van de hogere olieprijzen. Chesapeake Energy steeg 7,8 procent, Hess won 4,9 procent en Marathon Oil kreeg er 4,1 procent bij.Mylan verloor 3,3 procent, nadat de Amerikaanse toezichthouder Food and Drug Administration geen goedkeuring gaf voor een generiek medicijn van de farmaceut.