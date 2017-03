Probiodrug boekt vrijwel stabiel verlies in 2016

Donderdag 30 maart 2017 07:35 Kaspositie licht verbeterd tot 22 miljoen euro.(ABM FN-Dow Jones) Probiodrug heeft in 2016 een nagenoeg onveranderd verlies geboekt vergeleken met een jaar eerder, terwijl de kaspositie een fractie verbeterde. Dit maakte het Duitse biotechbedrijf met een notering op het Damrak donderdag voorbeurs bekend.Het nettoverlies steeg van 13,5 miljoen naar 13,9 miljoen euro. Dit was conform de verwachtingen van de onderneming.De kaspositie verbeterde iets, van 21,4 miljoen naar 21,9 miljoen euro, nadat Probiodrug in oktober afgelopen jaar voor 14,9 miljoen euro aan kapitaal ophaalde via een aandelenuitgifte.Het bedrijf rondde in december jaar de registratiefase af van het Fase 2a-onderzoek voor zijn belangrijkste product SAPHIR, een nieuwe behandeling van de ziekte van Alzheimer.Studies naar chronologische toxicologie voor deze stof, PQ912 genaamd, lieten goede resultaten zien, terwijl ook een combinatie van de stof met een specifieke antistof veelbelovende resultaten opleverde.Het aandeel Probiodrug sloot woensdag op een groen Damrak 4,3 procent hoger op 16,16 euro.