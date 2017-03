Amerikaanse steunaanvragen dalen

Donderdag 30 maart 2017 14:53 Afname met 3.000 aanvragen.(ABM FN-Dow Jones) Het aantal eerste steunaanvragen in de Verenigde Staten is in de week eindigend op 25 maart op weekbasis gedaald. Dit meldde het Amerikaanse ministerie van Arbeid donderdag.De wekelijkse eerste uitkeringsaanvragen namen met 3.000 af tot 258.000 stuks. Er was gerekend op een niveau van 247.000. De steunaanvragen noteren nu al 108 weken op rij onder het niveau van 300.000.Het aantal eerste steunaanvragen in de voorgaande week bleef ongewijzigd op 261.000.Het vierwekelijkse voortschrijdende gemiddelde voor de eerste steunaanvragen, dat minder volatiel is dan de wekelijkse aanvragen, steeg met 7.750 naar 254.250. Het cijfer van de voorgaande week werd hier eveneens niet bijgesteld.Het aantal verlengde steunaanvragen in de week eindigend op 18 maart steeg met 65.000 tot 2,052 miljoen aanvragen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reservedHet cijfer van de voorgaande week werd hier met XXX aanvragen opwaarts bijgesteld(END) Dow Jones NewswiresMarch 30, 2017 08:53 ET (12:53 GMT)