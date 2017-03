Beursblik: groei Amerikaanse economie mist evenwicht

Donderdag 30 maart 2017 15:05 Derde raming volgens Rabobank gesteund door verder verbetering consumptie.(ABM FN-Dow Jones) De derde groeiraming van de Amerikaanse economie over het vierde kwartaal van 2016 laat een relatief gebrek aan evenwicht zien. Dit concludeerde marktanalist Philip Marey van Rabobank dinsdag tegenover ABM Financial News.De bedrijfsinvesteringen zijn ook in de derde raming neerwaarts bijgesteld naar een groei van 0,9 procent, terwijl ook de groei voor de overheidsbestedingen en de netto-export omlaag werd gebracht. De consumentenbestedingen groeiden daarentegen met 3,5 procent, waar dat eerder 3,0 procent was."Daarmee mist het groeicijfer het nodige evenwicht. De aandacht gaat nu uit naar de groei over het eerste kwartaal, maar de voorlopige inschatting van de zijde van de Federal Reserve ligt nu op ongeveer 1,0 procent", aldus Marey.De groei kwam in de derde raming uit op 2,1 procent op jaarbasis, boven de verwachting van 2,0 procent. Uit de eerdere raming kwam een groei van 1,9 procent naar voren.