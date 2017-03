Wall Street richting iets lagere opening

Donderdag 30 maart 2017 15:06 Weinig richting voor beleggers.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen stevenen donderdag af op een nipt lagere opening. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren ruim een half uur voor de openingsbel tot 0,1 procent in het rood.De lagere openingsindicatie volgt op dalende beurzen in Azië, terwijl de markten in Europa het rustig aan doen met een winst van 0,1 procent voor de STOXX Europa 600 index. De Chinese Shanghai Composite index daalde 1,0 procent vanwege aanhoudende zorgen over liquiditeit, matige bedrijfscijfers en stevige dalingen voor net genoteerde ondernemingen.Voorbeurs bleek uit een derde en definitieve raming dat de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal met 2,1 procent is gegroeid. Dit is meer dan de groei van 1,9 procent die uit eerdere ramingen naar voren kwam. Economen hadden gerekend op een groei met 2,0 procent.Volgens marktanalist Philip Marey van Rabobank werd de stijging vooral veroorzaakt door hogere consumentenbestedingen, maar werden een aantal andere componenten neerwaarts bijgesteld, wat aangeeft dat de groei niet breed werd gedragen.Tegelijkertijd bleek het aantal steunaanvragen in de afgelopen week te zijn gedaald.Net als gisteren houden enkele bestuurders van de Federal Reserve toespraken die indicaties kunnen bevatten voor het aantal verwachte renteverhogingen dit jaar. Cleveland Fed President Loretta Mester, Dallas Fed president Robert Kaplan, William Dudley van de New York Fed en John Williams van de Fed in San Francisco houden allen toespraken.Uit de eerdere opmerkingen van de bestuurders van de Amerikaanse centrale bank kan worden opgevat dat de meesten erop rekenen dat de belangrijkste rentetarieven dit jaar tenminste nog twee keer zullen worden verhoogd, maar ook drie nieuwe rentestappen worden niet uitgesloten. De centraal bankiers wijzen daarbij op een sterker dan verwachte Amerikaanse economie.Olie noteerde donderdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate bewoog 0,9 procent hoger op 49,95 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,7 procent steeg op 52,91 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0727. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0758 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0764 op de borden.BedrijfsnieuwsLululemon daalde met liefst 21,6 procent in de elektronische handel voorbeurs na tegenvallende resultaten. De verkoper van yogakleding stelde teleur met de winst per aandeel en omzet in het vierde kwartaal en gaf bovendien een tegenvallende outlook af voor het huidige kwartaal. CEO Laurent Potdevin sprak van een "trage start van het jaar".ConocoPhillips verkoopt een groot deel van zijn oliezanden in Canada aan Cenovus Energy om met de opbrengst schulden af te lossen en eigen aandelen terug te kopen. De deal heeft een waarde van 13,3 miljard dollar. In totaal heeft ConocoPhillips recentelijk voor meer dan 16 miljard dollar aan activiteiten van de hand gedaan, veel meer dan de initieel geplande doelstelling van 5 miljard tot 8 miljard dollar. Het aandeel steeg in de handel voorbeurs met 7,9 procent.Biotechbedrijf Aeterna Zentaris zei een aanvraag bij de Amerikaanse toezichthouder in te dienen voor een nieuw geneesmiddel later dit jaar. De koers steeg in de handel voorbeurs met circa 10 procent.SlotstandenDe Amerikaanse beurzen zijn woensdag overwegend hoger gesloten. De toonaangevende S&P 500 index steeg 0,1 procent tot 2.361,13 punten, de Dow Jones index daalde 0,2 procent op 20.659,32 punten en de Nasdaq noteerde 0,4 procent hoger op 5.897,55 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 30, 2017 09:06 ET (13:06 GMT)