Olieprijs hoger gesloten

Vrijdag 31 maart 2017 21:19 Prijs vat ruwe olie herstelt van eerdere verliezen.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, waarmee verliezen van eerder op de dag werden goedgemaakt en de opwaartse trend van eerder in de week werd hervat.De markt haalde met name steun uit de dalende productie in Libië en de krimpende Amerikaanse voorraden.De olieprijs won de drie voorgaande sessies circa 4 procent, nadat de prijs voor een vat ruwe olie vorige week zijn laagste niveau bereikte sinds de OPEC-deal.Analisten wijten de daling aan de sterke daling van de productie in Libië, nadat een pijpleiding eerder in de week door milities werd gesloten, waardoor de output van het land met een derde werd verminderd. Daarnaast zag de markt zich gesteund door data waaruit bleek dat de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week minder hard zijn gestegen dan verwacht."De productie in Libië steeg en er werd zelf gesproken over een stijging van de productie tot 1 miljoen vaten per dag, maar het feit dat de output nu minder dan 500.000 vaten per dag bedraagt, is een grote verandering", aldus Amrita Sen van energy Aspects.Dit viel samen met het nieuws dat de Amerikaanse benzinevoorraden en de voorraden stookolie en andere destillaten sterk zijn gedaald, "wat tevens goed is voor de prijzen", voegde zij toe. De benzinevoorraden daalden met 3,7 miljoen vaten tot 239,7 miljoen vaten en de voorraden stookolie en andere destillaten liepen met 2,5 miljoen vaten terug tot een totaal van 152,9 miljoen vaten.Sinds OPEC de productieverlaging invoerde, waar Libië overigens van is vrijgesteld, bedroeg het nalevingspercentage 94 procent, maar twijfels over de effectiviteit en duurzaamheid van de deal leidt ertoe dat de olieprijs in een smalle bandbreedte blijft bewegen. De naleving van de deal onder de niet-OPEC-lidstaten is twijfelachtig.De mei-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,25 dollar hoger, ofwel 0,5 procent, op 50,60 dollarDoor: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 15:19 ET (19:19 GMT)