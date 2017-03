Wall Street lager gesloten

Vrijdag 31 maart 2017 22:21 Twijfel over richting Wall Street.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn vrijdag lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index noteerde 0,2 procent lager op 2.362,71 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent op 20.663,22 punten en de Nasdaq sloot vlak op 5.911,74 punten.Deze vrijdag markeerde de laatste handelsdag van de week, maand en het kwartaal. The Nasdaq koerste af op één van de sterkst prestaties in maart voor een hoofdindex. De S&P 500 sloot de maand vrijwel ongewijzigd en de Dow koerste af op een daling van circa 0,6 procent op maandbasis.Wat het kwartaal betreft stevende de Nasdaq af op een winst van bijna 10 procent. De S&P won ongeveer 5,8 procent en de Dow won ongeveer 5 procent, wat het zesde opeenvolgende positieve kwartaal markeerde en de langst durende opwaartse trend sinds het vierde kwartaal in 2016."Het was een zeer goed eerste kwartaal, waarbij het 20.000 punten niveau van de Dow de katalysator was voor de volgende sprong", aldus marktanalist Craig Erlam van Oanda. "In maart was sprake van een kleine terugval, maar het is nog te vroeg te kunnen concluderen of de terugval aanhoudt", voegde hij toe. "We krijgen een veel beter idee over het vertrouwen van beleggers in Trump en dus de rally in het begin van het tweede kwartaal, waarbij sommige beleggers de huidige dip misschien zelfs zien als een moment om in te stappen", aldus Erlam."Gezien het feit dat de waarderingen vrij hoog zijn en in sommige gevallen zelfs duur, is er nog ruimte voor beleggers om van gedachten te veranderen over de markt", aldus marktanalist John Manley van Wells Fargo Advantage Funds, waarmee de weg volgens hem openligt voor een mogelijke correctie, maar ook voor een verdere stijging.Op macro-economisch vlak werd bekend dat de persoonlijke inkomens en bestedingen in de VS februari zijn gestegen met respectievelijk 0,4 en 0,1 procent.De inkoopmanagersindex voor de regio Chicago is in maart gestegen van 57,4 in februari naar 57,7 in maart.Tot slot werd bekend dat het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in maart licht is gestegen. De index voor het consumentenvertrouwen steeg van 96,3 in februari naar 96,9 deze maand.De mei-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 0,25 dollar hoger, ofwel 0,5 procent, op 50,60 dollarDe euro/dollar noteerde op 1,067. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0683 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0684 op de borden.Op macro-economisch vlak staan maandag een viertal publicaties geagendeerd. Allereerst verschijnt de inkoopmanagersindex voor de industrie van Markit van maart, gevolgd door de Amerikaanse bouwuitgaven over februari en de ISM-inkoopmanagersindex voor de industrie over maart. Later op de dag verschijnen de autoverkopen in de Verenigde Staten in maart.BedrijfsnieuwsBlackberry kon vrijdag rekenen op de aandacht van beleggers, nadat tijdens de cijferpublicatie bleek dat het concern de verliezen heeft weten te verkleinen. Daarnaast meldde het concern te verwachten in 2018 een aangepaste basis weer winst te boeken. Het aandeel won circa 12,2 procent.Akari Therapeutics steeg ongeveer 53,9 procent, nadat de Amerikaanse FDA één van Akari's medicijnen ter keuring versneld in behandeling heeft genomen.DuPont heeft een deal met FMC gesloten over de verkoop van een deel van zijn activiteiten op het gebied van gewasbescherming. Het concern is daarmee dichterbij een fusie met Dow Chemical gekomen. Daarnaast neemt DuPont de Health & Nutrition tak van FMC. Nadat beide transactie zijn verrekend, blijft er een compensatie voor DuPont over van 1,6 miljard dollar. Door de desinvestering voldoet DuPont aan de vereiste voorwaarden van de Europese Unie voor de fusie met Dow Chemical. DuPont verloor circa 1,5 procent. Dow Chemical daalde ongeveer 0,9 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresMarch 31, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)