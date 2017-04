Tesla op koers met afleveringen

Zondag 2 april 2017 22:40 Eerste kwartaal in lijn met verwachtingen.(ABM FN-Dow Jones) Tesla Motors heeft in het eerste kwartaal van 2017 iets meer dan 25.000 voertuigen afgeleverd. Dit maakte de Amerikaanse fabrikant van elektrische auto's zondagavond bekend.Tesla leverde ongeveer 13.450 voertuigen van het Model S af en 11.550 van het Model X.De afleveringen lagen daarmee afgelopen kwartaal maar liefst 69 procent hoger dan in de eerste drie maanden van 2016 en Tesla sprak van een kwartaalrecord. Daarbij zei de fabrikant dat het nog nog wat conservatief rekende en dat het aantal afleveringen nog tot een half procent hoger kan uitvallen.Tesla produceerde afgelopen kwartaal 25.418 voertuigen, eveneens een recordaantal.Bij de laatste kwartaalcijfers liet Tesla weten in de eerste helft van 2017 naar verwachting tussen de 47.000 en 50.000 voertuigen te kunnen afleveren, een stijging van 61 tot 71 procent op jaarbasis.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 02, 2017 16:40 ET (20:40 GMT)