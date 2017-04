Futures Wall Street in het groen

Maandag 3 april 2017 12:55 Beleggers wachten op Amerikaanse banenrapport.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan maandag een iets hogere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,1 procent in het groen.Beleggers krijgen een beperkt aantal macro-economische cijfers te verwerken, met de inkoopmanagersindexen over de industrie gemeten door Markit Economics en het ISM. Verder passeren de bouwuitgaven en geven autofabrikanten inzicht in de verkopen over de maand maart.Verder zal er traditiegetrouw weer de nodige aandacht zijn voor het Amerikaanse banenrapport op vrijdag. Afgelopen maand verhoogde de Federal Reserve de rente reeds en de markt is nu benieuwd hoe vaak er dit jaar nog zal worden verhoogd door de Fed.Olie noteerde maandag vrijwel vlak. Een mei-future West Texas Intermediate noteerde fractioneel hoger op 50,61 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,1 procent goedkoper werd op 53,47 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0657. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0671 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0664 op de borden.BedrijfsnieuwsTesla Motors leverde in het eerste kwartaal van 2017 iets meer dan 25.000 voertuigen af, waarvan 13.450 van het Model S en 11.550 van het Model X. De afleveringen lagen daarmee afgelopen kwartaal maar liefst 69 procent hoger dan in de eerste drie maanden van 2016 en Tesla sprak van een kwartaalrecord. Daarbij zei de fabrikant dat het nog nog wat conservatief rekende en dat het aantal afleveringen nog tot een half procent hoger kan uitvallen. Bij de laatste kwartaalcijfers liet Tesla weten in de eerste helft van 2017 naar verwachting tussen de 47.000 en 50.000 voertuigen te kunnen afleveren, een stijging van 61 tot 71 procent op jaarbasis. Het aandeel Tesla noteerde voorbeurs 2,1 procent hoger.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot vrijdag 0,2 procent lager op 2.362,72 punten, de Dow Jones index verloor 0,3 procent tot 20.659,32 punten en de Nasdaq sloot nagenoeg vlak op 5.911,74 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 03, 2017 06:55 ET (10:55 GMT)