Wall Street richting lager slot

Maandag 3 april 2017 21:36 Zwaartepunt deze handelsweek op Amerikaans banenrapport vrijdag.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen koersen maandag af op een lager slot. De toonaangevende S&P 500 index daalde 0,2 procent tot 2.359,05 punten, de Dow Jones index noteerde vlak op 20.656,54 punten en de Nasdaq noteerde pakweg een half uur voor de slotbel 0,2 procent lager op 5.900,05 punten.De Amerikaanse aandelenmarkten bewogen maandag lager, terwijl beleggers vooruitkijken naar de start van het tweede kwartaal cijferseizoen. Daarbij is de grote vraag of Amerikaanse bedrijven eenzelfde groei laten zien als de recente winsten op Wall Street.Vrijdag sloten de Amerikaanse aandelenmarkten op kwartaalbasis met solide winsten, waarbij de belangrijkste indexen winsten lieten zien variërend van 4,6 tot 9,8 procent. Die winsten waren de optelsom van herhaalde recordniveau's voor de drie belangrijkste indexen gedurende het eerste kwartaal, maar leidden onder analisten tevens tot zorgen over de hoge waarderingen."Ik verwacht enige zwakte totdat de eerstekwartaalresultaten binnenkomen. Op dit moment positioneert de markt zich voor een sterk cijferseizoen, waarbij met name voor de technische-, financiële-sector en de gezondheidszorg sterke resultaten worden verwacht, maar er is op dit moment grote bezorgdheid over de waarderingen", aldus marktanalist Wayne Kaufman van Phoenix Financial Services.De solide resultaten in het eerste kwartaal werden gevolgd door zwakkere prestaties in maart, vanwege zogenaamde reflation-handel, waarbij beleggers geld in de aandelenmarkt pompten vanwege de hoop op een stimulerend beleid van president Trump.Dit opwaarts momentum is echter tot stilstand gekomen, vanwege het gebrek aan duidelijkheid over de timing van de belastinghervormingen, nadat president Trump er niet in slaagde een wetsvoorstel voor een nieuw zorgstelsel door de Senaat te krijgen.Op macro-economisch vlak werd maandag bekend dat de bouwuitgaven in de Verenigde Staten in februari op maandbasis zijn gestegen met 0,8 procent. Op jaarbasis was in februari sprake van een stijging van 3,0 procent.Uit cijfers van Markit bleek dat de bedrijvigheid in de Amerikaanse industrie in maart minder hard is gestegen. De inkoopmanagersindex daalde van 54,2 in februari naar 53,3 in maart. Het Institute for Supply Management liet eenzelfde beeld zien. De ISM-inkoopmanagersindex daalde van 57,7 in februari naar 57,2 in maart.De mei-future voor een vat ruwe olie sloot maandag op de New York Mercantile Exchange 0,36 dollar lager, ofwel 0,7 procent, op 50,24 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0664. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0666 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op vrijdag stond er een stand van 1,0664 op de borden.Dinsdag staan er in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs staat de publicatie van de Amerikaanse handelsbalans van februari geagendeerd, gevolgd door de inkoopmanagersindex van de regio New York van maart en de Amerikaanse fabrieksorders van februari.BedrijfsnieuwsOp bedrijfsvlak kon Tesla rekenen op de aandacht van beleggers, nadat de producent van elektrische auto's sterke opleveringscijfers rapporteerde. In het eerste kwartaal leverde het concern 25.000 elektrische auto's af. Het aandeel won 6,7 procent.Ford Motor en General Motors verloren respectievelijk 2,2 en 3,5 procent, na teleurstellende verkoopcijfers over maart.Aan de auto-industrie gerelateerde fondsen stonden tevens onder druk. O'Reilly Automotive verloor 4,5 procent, BorgWarner daalde 4,0 procent en CarMax noteerde 3,7 procent lager.Panera Bread steeg 8,1 procent, na berichten over een mogelijke overname.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 03, 2017 15:36 ET (19:36 GMT)