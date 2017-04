Vlakke opening Damrak voorzien

Dinsdag 4 april 2017 08:32 Afwachtende houding op beurzen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat dinsdag naar verwachting een neutrale opening tegemoet. Wall Street koerste maandagavond licht lager, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend duidelijk terrein prijs geven.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een vlakke opening. Maandag startte de hoofdgraadmeter van het Damrak de handelsweek met een verlies van 0,6 procent op 513,45 punten, na onder meer een lagere opening op Wall Street.Sales trader Gert Berendse van ING constateerde een afwachtende houding onder Amerikaanse beleggers in aanloop naar het kwartaalcijferseizoen en merkte ook op dat vanuit Amerika via ETF's momenteel veel wordt belegd in Europese aandelen, die als relatief goedkoop worden beschouwd.Berendse blijft optimistische gestemd over de aandelenmarkten en voorziet niet dat beleggers massaal gaan overstappen naar obligaties, gelet op de lage rendementen in deze beleggingscategorie. De lage rente "blijft ook een aanjager voor overname's en fusies", waardoor op het Damrak onder meer de koersen van Unilever en AkzoNobel een forse impuls hebben gekregen, hetgeen "een bodem in de markt legt". Tot slot wees Berendse nog op het economische herstel in Europa en Amerika, waardoor beleggers worden verleid om in aandelen te beleggen.Gedurende de handelsdag herstelden de Amerikaanse beurzen gedeeltelijk van hun openingsverliezen en de S&P 500 index sloot 0,2 procent lager. Vrijdag sloten de Amerikaanse aandelenmarkten op kwartaalbasis met solide winsten, waarbij de belangrijkste indexen stijgingen lieten zien variërend van 4,6 tot 9,8 procent. De beurswaarde van de Amerikaanse ondernemingen doorbrak het afgelopen kwartaal voor het eerste de grens van 20 biljoen dollar.Tesla Motors, een favoriet aandeel onder shortbeleggers, rapporteerde een oplevering van 25.000 elektrische auto's in het afgelopen kwartaal en het fonds koerste ruim zeven procent hoger naar bijna 300 dollar, waardoor de hoogste stand ooit werd verpulverd. De beurswaarde van het verlieslatende concern ligt nu hoger dat van autobouwer Ford, dat bekend maakte afgelopen maand 236.000 auto's te hebben verkocht, een daling van meer dan zeven procent op jaarbasis.In Azië, waar de Chinese beurzen vandaag opnieuw gesloten bleven, stapten Japanse beleggers vanochtend met het verkeerde been uit bed. Een licht oplopende yen en het vooruitzicht van het bezoek van de Chinese president Xi Jinping aan Donald Trump, die met scherpe Twitter-berichten al de toon heeft gezet, drukten het sentiment en de Nikkei index koerste 1 procent lager. De beurs in Sydney noteerde daarnaast enkele tienden van een procent lager nadat de Reserve Bank of Australia besloot om het belangrijkste rentetarief conform verwachting te laten staan op 1,50 procent. De Australische dollar gaf licht terrein prijs.De Amerikaanse olieprijs koerste maandagavond 0,7 procent lager naar 50,24 dollar. Vanochtend in de Aziatische handel daalde de future verder met krap een half procent. De euro/dollar noteert daarnaast vanochtend op 1,0668, ten opzichte van een stand van 1,0663 bij het sluiten van de Europese markten.Beleggers kijken vandaag met name naar cijfers over de detailhandelsverkopen in de eurozone en Amerikaanse fabrieksorders.BedrijfsnieuwsGalapagos gaat drie nieuwe patiëntenstudies met filgotinib starten. Het betreft drie nieuwe Fase 2 patiëntenstudies naar het syndroom van Sjögren, in spondylitis ankylopoetica, ofwel de ziekte van Bechterew, en in psoriatische artritis.Royal Dutch Shell onderdeel Shell Western LNG sloot een samenwerkingsovereenkomst met het Russische Sovcomflot voor de levering van vloeibaar aardgas LNG aan Aframax olietankers.Aperam rondde de verkoop van een fabriek voor roestvrijstalen buizen in het Franse Ancerville en een distributiecentrum in Annecy aan Mutares af. Het gaat om de begin januari dit jaar aangekondigde desinvestering van Stainless Services & Solutions Tubes Europe, goed voor een omzet van 64 miljoen euro en een productie van 22.000 ton in 2016.MDxHealth tekende een overeenkomst met de Universiteit van Gent om gezamenlijk te werken aan de bestrijding van kanker.De orderinstroom van TIE Kinetix bedroeg in maart ruim 1,2 miljoen euro, bestaande uit zowel opdrachten voor nieuwe klanten als de verlenging van contracten met bestaande klanten.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index daalde maandag 0,2 procent tot 2.358,84 punten, de Dow Jones index noteerde 0,1 procent lager op 20.650,21 punten en de Nasdaq sloot 0,3 procent lager op 5.894,68 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 04, 2017 02:32 ET (06:32 GMT)