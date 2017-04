Futures Wall Street wijzen op lagere opening

Dinsdag 4 april 2017 13:06 Markt maakt in aanloop naar ontmoeting Donald Trump en Xi Jinping een pas op de plaats.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een lagere opening tegemoet. Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren rond lunchtijd tot 0,2 procent in het rood.De eerste handelsdag van het tweede kwartaal eindigde maandag in mineur, "vanwege de onzekerheid over de beleidsplannen van de Trump administratie en terughoudendheid onder beleggers om nieuw geld in de markt te stoppen op basis van technische en fundamentele bezwaren", aldus marktanalist Ian Williams van Peel Hunt. "De laatste dip van de rente op staatsobligaties illustreert nieuwe twijfel over de reflatie-handel, ondanks nog steeds robuuste macro-cijfers", voegde hij toe.Daarnaast blijven beleggers volgens analisten weg van risicovolle activa in afwachting van de ontmoeting donderdag en vrijdag tussen Trump en de Chinese president Xi Jinping. "Beleggers hebben een voorkeur voor zogenaamde veilige havens in aanloop naar een potentieel [gespannen] Trump-Xi top", aldus strateeg Hussein Sayed van FXTM.Dinsdag staan er in de Verenigde Staten op macro-economisch vlak een drietal publicaties geagendeerd. Voorbeurs staat de publicatie van de Amerikaanse handelsbalans van februari geagendeerd, na de openingsbel gevolgd door de inkoopmanagersindex van de regio New York van maart en de Amerikaanse fabrieksorders van februari.Olie noteerde dinsdag in het groen. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 0,4 procent tot 50,46 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,4 procent duurder werd op 53,34 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0650. Bij aanvang van de handelsdag in Europa bewoog het muntpaar nog op 1,0654 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0673 op de borden.BedrijfsnieuwsRetailer Conn's en Acuity Brands, een producent van licht-oplossingen, konden voorbeurs rekenen op de aandacht van beleggers. De twee bedrijven publiceren kwartaalcijfers en noteerden in aanloop naar de publicatie achtereenvolgens 3,4 procent lager en vlak.SlotstandenDe toonaangevende S&P 500 index sloot maandag 0,2 procent lager op 2.358,84 punten. De Dow Jones index eindigde 0,1 procent in het rood op 20.650,21 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,3 procent tot 5.894,68 punten.