Meer margedruk Delta Airlines in eerste kwartaal

Dinsdag 4 april 2017 15:54 Maart wel eerste groei in 17 maanden.(ABM FN-Dow Jones) Delta Airlines heeft in het eerste kwartaal van 2017 meer tegenwind ondervonden dan aanvankelijk voorzien. Dit bleek uit cijfers die de Amerikaanse partner van Air France-KLM dinsdag publiceerde.Voor het eerste kwartaal denkt Delta Airlines een operationele marge te hebben behaald tussen de 10,0 en 11,0 procent. Volgens de onderneming zullen brandstofkosten in de rest van het jaar niet zoveel margedruk veroorzaken als afgelopen kwartaal het geval was.Bij de jaarcijfers medio januari zei Delta Airlines nog te mikken op een marge tussen de 11,0 en 13,0 procent voor de eerste drie maanden van 2017, terwijl de omzet per eenheid voor het passagiersverkeer vlak tot 2 procent hoger zou uitkomen.De vliegtuigmaatschappij rekent inmiddels echter op een circa half procent lagere omzet per eenheid en een omzet van 1,4 miljard tot 1,5 miljard dollar uit luchtvracht.Uit de cijfers die Delta Airlines voor maart publiceerde bleek dat de geconsolideerde omzet per eenheid in het passagiersvervoer met 0,5 procent op jaarbasis steeg. Daarmee was het voor het eerst sinds november 2015 dat er sprake was van een stijging.Het aandeel Delta Airlines daalde kort na opening circa twee procent.