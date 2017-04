Richmond Fed bestuurder neemt per direct ontslag

Dinsdag 4 april 2017 20:34 Lacker heeft geheimhoudingsregels geschonden.(ABM FN-Dow Jones) De president van de Richmond Fed heeft dinsdag per direct ontslag genomen omdat de bestuurder geheimhoudingsregels heeft geschonden.Jeffrey Lacker, die 13 jaar aan het hoofd stond van de regionale bank van de Federal Reserve, zei dat hij in 2012 informatie heeft verschaft over de plannen van de Amerikaanse centrale bank aan een rapport van Medley Global Advisors. Het ging destijds om het aankoopprogramma van de Fed, genaamd QE3.Het Medley rapport bevatte meerdere nauwkeurige voorspellingen over bepaalde ontbrekende details van het aankoopprogramma die niet aan het publiek waren vrijgegeven. De Fed zei toen dat het niet wist hoe de betrokken verslaggever de informatie had verkregen."Ik betreur ten zeerste de rol die ik heb gespeeld bij het bevestigen van vertrouwelijke informatie", zei Lacker in een verklaring. Lacker, die bekend staat als een havik, was reeds van plan om in oktober met pensioen te gaan.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 04, 2017 14:34 ET (18:34 GMT)