Wall Street richting verdeeld slot

Dinsdag 4 april 2017 21:41 Trump houdt beleggers bezig.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag op weg naar een verdeeld slot. De toonaangevende S&P 500 index daalde een half uur voor de slotbel 0,1 procent tot 2,356,31 punten, de Dow Jones index won 0,1 procent op 20,661,09 punten en de Nasdaq stond 0,1 procent in het rood op 5,888,65 punten.De beurzen schommelen dinsdag, omdat onzekerheid het sentiment beheerste in aanloop naar de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping. Trump heeft reeds gezegd dat de bijeenkomst "zeer lastig" zal zijn.Maar nadat Trump zei dat zijn regering bezig is met plannen om regelgeving voor banken te wijzigingen werden beleggers weer iets positiever. De president zei ook dat het voorstel om in de Amerikaanse infrastructuur te investeren "misschien" boven de 1 biljoen dollar zal uitkomen.Het vertrouwen in de plannen van Trump kreeg recentelijk een flinke tik, nadat de nieuwe regering er niet in slaagde om zijn voorstel voor een nieuwe gezondheidzorg wet te laten slagen.Uit economische publicaties bleek dat het handelstekort van de Verenigde Staten in februari is gedaald met 4,6 miljard dollar van 48,2 miljard dollar in januari naar 43,6 miljard dollar februari. Het bedrijfsklimaat in New York verbeterde flink in maart ten opzichte van februari en de Amerikaanse fabrieksorders bleken in februari te zijn gestegen.Ook werd bekend dat Jeffrey Lacker, de president van de Richmond Fed, per direct is afgetreden omdat hij vertrouwelijke informatie zou hebben gelekt in 2012 over het aankoopprogramma.Olie noteerde in het groen. Een mei-future West Texas Intermediate steeg 1,6 procent tot 51,01 dollar, terwijl een juni-future Brent 1,9 procent hoger bewoog op 54,12 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0671. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0656 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0673 op de borden.BedrijfsnieuwsStaples was een van de aandelen die in de belangstelling van beleggers stond. De specialist in kantoorartikelen onderzoekt de mogelijkheden voor een verkoop van de onderneming. Nog geen jaar geleden mislukte een fusie tussen Staples en Office Depot als gevolg van bezwaren van de mededingingsautoriteiten. Een eventuele overname zou een waarde van ruwweg 7 miljard dollar kunnen hebben. Het aandeel Staples steeg krap 10 procent.De koers van Amazon bleef ook dinsdag oplopen, waarmee de langste winstreeks in 1,5 jaar binnen bereik is gekomen. Indien het aandeel in het groen sluit is dit de zevende opeenvolgende keer. Het aandeel Amazon noteerde 1,6 procent hoger.Energiebedrijf Exxon Mobil is bezig met een uitbreiding naar Brazilie. ExxonMobil is het enige grote oliebedrijf wat nog niet in deze regio actief is. Het bedrijf voert gesprekken over het opzetten van een joint venture waarmee geinvesteerd kan worden in energieprojecten samen met het Braziliaanse staatsbedrijf Petrobras. Er zou evenwel nog geen zekerheid zijn dat de gesprekken ook daadwerkelijk tot een overeenkomst leiden. Het aandeel ExxonMobil noteerde 0,2 procent in het groen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 04, 2017 15:41 ET (19:41 GMT)