Amerikaanse toezichthouder stelt voorwaarden aan fusie ChemChina en Syngenta.

Woensdag 5 april 2017 06:56 Bedrijven moeten Amerikaanse activiteiten desinvesteren.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse Federal Trade Commission heeft voorwaarden gesteld aan de fusie tussen China National Chemical Corporation en het Zwitserse Syngenta. Dit maakte de mededingingsautoriteit dinsdag bekend.Beide bedrijven zijn akkoord met de wensen van de FTC.De FTC wil dat de partijen drie typen pesticiden van de hand doen om de concurrentie in de Verenigde Staten te garanderen. Het gaat daarbij om schimmelbestrijding, bodembescherming en gewasbescherming.Het aandeel Syngenta sloot dinsdag 0,3 procent hoger op 447,50 Zwitserse frank.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 05, 2017 00:56 ET (04:56 GMT)