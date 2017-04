Hudson's Bay in rode cijfers ondanks hogere omzet

Woensdag 5 april 2017 11:28 Afschrijvingen drukken op Canadees warenhuisconcern.(ABM FN-Dow Jones) Hudson's Bay Company heeft als gevolg van sterk gestegen afschrijvingen en amortisaties in het afgelopen kwartaal een verlies geleden, terwijl de omzet steeg. Dit maakte het Canadese warenhuisconcern dinsdag nabeurs bekend.De omzet steeg in het op 28 januari afgelopen vierde kwartaal met 2,5 procent naar 4,6 miljard Canadese dollar, omgerekend circa 3,2 miljard euro. Het nettoverlies bedroeg 152 miljoen dollar, waar een jaar eerder nog een nettowinst van 370 miljoen dollar werd geboekt, mede dankzij een boekwinst van 33 miljoen dollar uit de verkoop van bezittingen in joint ventures.Het operationeel verlies kwam uit op 40 miljoen dollar, tegen een positief bedrijfsresultaat van 685 miljoen dollar in het vergelijkbare kwartaal een jaar geleden. Het aangepaste bedrijfsresultaat (EBITDA) liep terug van 455 miljoen naar 404 miljoen dollar.OutlookHet concern verwacht in de komende periode jaarlijkse kostenbesparingen ter hoogte van 75 miljoen dollar te realiseren en de investeringen in het komende jaar met circa 150 miljoen dollar te kunnen terugbrengen naar 450 miljoen tot 550 miljoen dollar.Hudson's Bay liet weten te willen blijven investeren in groei-initiatieven, inclusief de afgelopen jaar opgetuigde uitbreiding naar Nederland.