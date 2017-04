Federal Reserve begint mogelijk later dit jaar met afbouwen balans - Notulen

Woensdag 5 april 2017 20:48 Centrale bank heeft portefeuille in treasury's en onderliggende hypothecaire leningen ter waarde van 4,5 biljoen dollar.(ABM FN-Dow Jones) Federal Reserve functionarissen kwamen tijdens de laatste beleidsvergadering van de centrale bank overeen dat waarschijnlijk dit jaar begonnen zal worden met het afbouwen van de portefeuille in treasury's en onderliggende hypothecaire leningen ter waarde van 4,5 biljoen dollar. Dit bleek woensdagavond uit de notulen van de centrale bank.De leden van de centrale bank kwamen echter niet overeen hoe snel of tot welk niveau de portefeuille afgebouwd zal worden. Het afbouwen van deze portefeuille is een delicate kwestie, omdat het zou kunnen leiden tot een stijging van de lange termijn rentetarieven en de economische groei zou kunnen ondermijnen. De centrale bank heeft zijn posities vooralsnog gehandhaafd door de opbrengsten te herbeleggen in nieuwe onderliggende hypothecaire leningen en staatsobligaties. Door te stoppen met herinvesteren zou de portefeuille kunnen krimpen."De meeste deelnemers van de bijeenkomst verwachtten dat de geleidelijke verhoging van de federal funds rate voortgezet zal worden. Zij zijn van mening dat een wijziging in het herinvesteringsbeleid van de centrale bank waarschijnlijk later dit jaar passend zal zijn", aldus de notulen.Uit commentaren van de Fed-bestuurders sinds de laatste beleidsvergadering half maart blijkt dat de centrale bank dit jaar de korte termijn rente mogelijk nog twee keer zal verhogen, waarna mogelijk gepauzeerd zal worden met het verhogen van de tarieven en begonnen zal worden met het verminderen van de balans van de centrale bank."Als begonnen wordt met het normaliseren van de balans, zouden we tegelijkertijd kunnen beslissen om een korte pauze te nemen met het verhogen van de korte termijn rentetarieven", zei New York Fed-voorzitter William Dudley vorige week in een interview met Bloomberg TV.Het plan om de balans te verkleinen komt op een moment waarop de economische vooruitzichten verbeteren. Uit de notulen bleek tevens dat de functionarissen meer opwaartse risico's voor de vooruitzichten voor de economische groei zien, bijvoorbeeld vanwege de mogelijke stijging van de overheidsuitgaven door de regering Trump. Daarnaast ziet de centrale bank minder neerwaartse risico's vanwege geopolitieke ontwikkelingen in het buitenland, waaronder China en Europa.Economen van de centrale bank werken aan de technische details alvorens consensus bereikt kan worden over het afbouwen van de portefeuille.Op 15 maart verhoogde de centrale bank conform de verwachting de rente met 0,25 procent naar een bandbreedte van 0,75 tot 1,00 procent. In december vorig jaar werd de rente voor het laatst verhoogd, toen naar een bandbreedte van 0,50 tot 0,75 procent.Het besluit om de rente woensdag te verhogen werd door negen van de tien bestuursleden gesteund. Het discontotarief ging omhoog met 0,25 procentpunt naar 1,50 procent.Uit de zogenoemde 'dot plot', de verwachte rente-ontwikkeling onder de beleidsfunctionarissen van de centrale bank, bleek dat de Fed voor dit jaar uit lijkt te gaan van nog twee renteverhogingen, met een gemiddelde rente van 1,40 procent aan het eind van 2017. Dit was gelijk aan de verwachting in december.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 05, 2017 14:48 ET (18:48 GMT)