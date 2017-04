Topman Amazon verkoopt jaarlijks voor miljard dollar aan aandelen

Donderdag 6 april 2017 08:51 CEO Jeff Bezos wil zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin verder bekostigen.(ABM FN-Dow Jones) Topman Jeff Bezos van webwinkelplatform Amazon heeft woensdag tijdens een symposium over ruimtevaart laten weten dat hij jaarlijks voor een miljard dollar aan aandelen Amazon zal verkopen om zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin verder te bekostigen.Bezos stopte al grote delen van zijn vermogen in Blue Origin, maar maakte nooit duidelijk om welke bedragen het ging. Woensdag gaf de topman hier meer duidelijkheid over en kondigde aan om jaarlijks voor een miljard dollar aan Amazon-aandelen te verkopen om de opbrengsten daaruit te kunnen investeren in zijn ruimtevaartbedrijf.Alleen al voor de ontwikkeling van de herbruikbare draagraket New Glenn, vernoemd naar astronaut John Glenn, verwacht Bezos 2,5 miljard dollar nodig te hebben. De topman financierde Blue Origin vooral met zijn eigen geld.Op een rood Wall Street sloot het aandeel Amazon woensdag 0,3 procent op 909,28 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 06, 2017 02:51 ET (06:51 GMT)