Mede-oprichter Twitter wil flink deel van zijn belang verkopen

Vrijdag 7 april 2017 00:00 Williams wil 30 procent te gelde maken.(ABM FN-Dow Jones) Mede-oprichter Evan Williams is van plan om 30 procent van zijn belang in Twitter te verkopen. Dit bleek donderdag uit een melding van Williams, die tevens deel uitmaakt van de board van het social mediabedrijf, bij de Amerikaanse beurswaakhond SEC.Williams heeft een belang van 6 procent in Twitter. Daarvan wil hij het komende jaar 30 procent verkopen "om persoonlijke redenen". Zijn plek in de board zal Williams niet opgeven en hij wil een stevig belang in Twitter blijven houden."Het doet me pijn om op dit moment te verkopen, maar het moet worden gezien in een persoonlijke context, niet in de context van de onderneming", aldus Williams.Het aandeel Twitter sloot donderdag bijna een procent lager op 14,39 dollar. Daarmee zou het belang van Williams circa 621 miljoen dollar waard zijn.Door: ABM Financial News.