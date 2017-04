Telenor verkoopt 70 miljoen aandelen VEON

Vrijdag 7 april 2017 07:30 Transactie vertegenwoordigt 4 procent uitstaand aandelenkapitaal Veon.(ABM FN-Dow Jones) Telenor verkoopt 70 miljoen van zijn gewone aandelen in VEON, het voormalige Russische telecombedrijf Vimpelcom dat afgelopen dinsdag in Amsterdam naar de beurs ging. Dit meldden beide bedrijven vrijdag.De verkoop betreft gewone aandelen, die genoteerd staan aan Euronext Amsterdam, en zogenaamde ADS's, ofwel American Depository Shares, die in de Verenigde Staten aan de Nasdaq genoteerd staan. Elke ADS vertegenwoordigt een gewoon aandeel VEON.Telenor bezit circa 416,7 miljoen ADS's, goed voor 23,7 procent van het totaal uitstaand aandelenkapitaal. De vrijdag aangekondigde transactie vertegenwoordigt 4 procent van het uitstaand aandelenkapitaal van VEON.De aandelen werden geprijsd op 3,75 dollar per aandeel, waarmee de netto opbrengsten uitkomen op 259 miljoen dollar. In september 2016 verkocht Telenor al 164 miljoen VEON ADS's.Citigroup en Morgan Stanley coördineren de transactie.Het aandeel VEON sloot donderdag op een groen Damrak 2,1 procent lager op 3,76 euro.