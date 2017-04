SBS in handen van Talpa na vertrek Sanoma - media

Vrijdag 7 april 2017 17:54 Sanoma heeft volgens krant onvoldoende financiële middelen om extra in SBS te investeren.(ABM FN-Dow Jones) Het Finse mediaconcern Sanoma stapt naar verluidt uit SBS, waarmee Talpa de zendergroep volledig in handen krijgt. Dit meldde het Algemeen Dagblad vrijdag op basis van ingewijden.SBS zou het nieuws binnenkort officieel bekend willen maken. In 2011 kochten Talpa, het mediabedrijf van John de Mol, en Sanoma de zendergroep voor ruim een miljard euro. Talpa verwierf een minderheidsbelang van 33 procent, Sanoma stapte er voor 67 procent in. Hoe de partijen de scheiding financieel uitonderhandelen, is niet bekend.Volgens het AD heeft Sanoma onvoldoende financiële middelen om extra in SBS te investeren. "Talpa heeft die wel, maar De Mol wilde in ruil daarvoor meer zeggenschap over de programmering", aldus de krant.Talpa richtte eerder zijn pijlen op Telegraaf Media Groep en kocht recent meer aandelen TMG in om daarmee zijn belang te vergroten. Het consortium van de Belgische uitgever Mediahuis en VP Exploitatie heeft een overnamebod van 6,00 euro per aandeel op TMG liggen en bezit inmiddels bijna 60 procent van de aandelen TMG. De raad van commissarissen van TMG heeft dit bod inmiddels geaccepteerd.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2017 11:54 ET (15:54 GMT)