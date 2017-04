Damrak sluit hoger

Vrijdag 7 april 2017 18:05 Amerikaans banenrapport valt evenwel tegen volgens Aberfeld Asset Management.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is vrijdag hoger gesloten. De AEX sloot 0,5 procent hoger op 517,66 punten, terwijl de AMX 0,1 procent steeg. Op weekbasis schreef de hoofdgraadmeter eveneens circa 0,5 procent bij.Volgens vermogensbeheerder Han Vermeulen van Aberfeld Asset Management keken beleggers vandaag vooral naar het Amerikaanse banenrapport over maart, dat "een beetje tegenviel".Er kwamen afgelopen maand 98.000 banen bij in de Verenigde Staten, waar geraadpleegde economen uitgingen van een banengroei van 175.000. De groei van 263.000 banen in februari werd neerwaarts bijgesteld tot 219.000. Voor januari ging het cijfer van 238.000 omlaag naar 216.000."Het tegenvallende rapport geeft wat druk op het sentiment, al is dit niet noemenswaardig terug te zien in de beurskoersen", aldus Vermeulen. "Bovendien valt af te vragen wat de cijfers werkelijk waard zijn, als deze iedere keer opnieuw worden bijgesteld."Verder konden de beurzen volgens de vermogensbeheerder profiteren van een hogere olieprijs. Vannacht voerde Amerika een luchtaanval uit in Syrië als vergelding voor een aanval met chemische wapens door het regime van president Assad.Olie noteerde vrijdag hoger. Een mei-future West Texas Intermediate bewoog 0,8 procent hoger op 52,04 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,5 procent won op 55,13 dollar.Op macro-economisch vlak werd vrijdag verder bekend dat de Duitse industriële productie in februari onverwachts is gestegen. De Fransen meldden juist een daling van de industriële productie en in het Verenigd Koninkrijk was de daling op maandbasis sterker dan verwacht.De euro/dollar noteerde op 1,0614. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0644 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0642 op de borden.Stijgers en dalersIn de AEX sloten 15 van de 25 fondsen in het groen, onder leiding van Altice dat 3,1 procent bijschreef. Persbureau Bloomberg schreef vrijdag dat de Franse kabelaar een eventuele verkoop van 20 procent van de Amerikaanse activiteiten via een beursgang onderzoekt. Met de beursgang van Altice USA in het tweede kwartaal van dit jaar wil het bedrijf profiteren van de goede omstandigheden op de aandelenmarkten om geld op te halen. De opbrengsten zou Altice willen investeren in lokale overnames. Altice zal naar verwachting slechts een klein belang naar de beurs brengen, maar twee partners beduidend meer.Verder schreven SBM Offshore en indexzwaargewicht Royal Dutch Shell in het licht van de gestegen olieprijzen respectievelijk 1,7 en 1,1 procent aan beurswaarde bij. SBM kreeg bovendien een koersdoelverhoging van Canaccord Genuity. Het koersdoel werd verhoogd van 17,00 naar 20,00 euro, mede vanwege een stijging van de waarde van het financiële lease book van 3,2 miljard dollar eind 2015 naar 7,6 miljard dollar ultimo 2016. De stijging is volgens de marktvorsers te danken aan het opstarten van drie grote FPSO's vorig jaar.Analisten lieten verder hun licht schijnen over de strategische update van Unilever op donderdag. S&P Equity Research verhoogde het koersdoel van 44,00 naar 48,00 euro met een ongewijzigd Houden advies. Analist Jia Man Neoh motiveerde de koersdoelverhoging door te wijzen op de koers/winst-verhouding van 23,0 voor 2017, die daarmee licht boven het gemiddelde van vergelijkbare bedrijven van 21,7 ligt. Société Générale verhoogde het koersdoel van 52,00 naar 55,00 euro met een ongewijzigd Kopen advies. De analisten van de Franse bank toonden zich lovend over de snelle en solide aflevering van de strategische update, na het afwijzen het overname bod van Kraft Heinz. De marktvorsers menen dat Unilever hiermee tijd heeft gekocht om de resultaten te leveren. Bryan Garnier verhoogde het koersdoel van 44,00 naar 46,00 euro en hielde het advies op Kopen. De analisten van Bryan Garnier vinden de keuze van Unilever voor de meest voorzichtige opties in antwoord op het afgewezen afgewezen bod Kraft Heinz verstandig en wezen daarbij op de verhoogde margedoelstellingen, een aandeleninkoopprogramma en het afstoten van de spreads-activiteiten. Voor de camera van ABM Financial News zei analist Corne van Zeijl van Actiam minder gecharmeerd te zijn van de overweging van Unilever om de duale structuur van het Brits-Nederlandse concern op te heffen. Het aandeel won 1,3 procent.Onder de hoofdfondsen moest Galapagos de rode lantaarn dragen met een verlies van 1,8 procent. Het bedrijf verhoogde zijn kapitaal met ruim 4 miljoen euro als gevolg van de uitoefening van warrants. Het totaal maatschappelijk kapitaal noteert daarmee na de uitgifte op ruim 251,5 miljoen euro, terwijl het totaal aantal stemrechtverlenende effecten 46,5 miljoen bedraagt.Aegon verloor verder 1,7 procent, terwijl ArcelorMittal ABN AMRO 1,1 procent daalde.In de AMX waren het de vastgoedfondsen die er goed bij lagen. Zo won WDP 1,5 procent, terwijl Wereldhave 1,1 procent steeg. Delta Lloyd steeg 0,9 procent. Zowel De Nederlandsche Bank als de Nationale Bank van België en de Europese Centrale Bank gingen akkoord met de overname van Delta Lloyd door NN Group, zo werd vandaag bekend. Bovendien kreeg NN ook van de Europese Commissie toestemming.Air France-KLM verloor 1,9 procent, terwijl PostNL met een min van 1,2 procent ook niet in het groen kon komen.Onder de kleinere fondsen won Telegraaf Media Groep 1,7 procent, terwijl Sif Holding juist 1,5 procent prijsgaf.Tussenstand Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,1 procent lager op 2.355,85 punten. De Dow Jones index en technologiebeurs Nasdaq verloren eveneens 0,1 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2017 12:05 ET (16:05 GMT)