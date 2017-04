Olieprijs hoger gesloten

Vrijdag 7 april 2017 21:04 Aanval op Syrische luchtmachtbasis zet olieprijs hoger.(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is vrijdag hoger gesloten, na de aanval op een Syrische luchtmachtbasis door de Verenigde Staten.Het Amerikaanse leger bestookte in de nacht van donderdag op vrijdag een Syrische luchtmachtbasis met tientallen kruisraketten ter vergelding van een chemische aanval van Syrische troepen in de provincie Idlib eerder in de week. Dit gaf volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets de olieprijzen aanvankelijk wat steun. Beleggers vrezen voor potentiële verstoringen in de olietoevoer, gezien er belangrijke pijplijnen in de buurt van Syrië liggen."Iran mag dan wel de Amerikaanse aanvallen bekritiseren, de acties hebben het land geen pijn gedaan als wordt gekeken naar de olieprijzen", aldus de marktvorser.Volgens analist Helima Croft van RBC heeft de Amerikaanse aanval weinig direct effect op de wereldwijde olietoevoer. Er ontstaat wel een probleem als de gevechten zich uitbreiden naar nabijgelegen landen, maar dat scenario lijkt volgens Croft vooralsnog onwaarschijnlijk. Wel kan de relatie tussen Rusland en een handelsblok onder leiding van Saudi-Arabië onder druk komen te staan, waardoor gesprekken over het terugbrengen van de olieproductie spaak kunnen lopen, zo merkte de analist op. "Ook kan de houding van Iran veranderen, waardoor afspraken die met het land zijn gemaakt over de olieproductie worden geschonden", aldus Croft."Als de Amerikaanse luchtaanvallen een eenmalige actie blijken en niet worden opgevolgd door serieuze pogingen om de Syrische leider af te zetten, dan zullen de genoemde scenario's niet plaatsvinden en zullen de gevolgen voor de olieprijs verwaarloosbaar zijn", aldus Croft.Baker Hughes maakte vrijdag verder bekend dat het aantal actieve olieplatformen in Amerika in de afgelopen week is gestegen met 10 tot 672. De olieprijzen bleven hoger koersen na bekendmaking van het nieuws.De mei-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,0 procent hoger op 52,24 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2017 15:04 ET (19:04 GMT)