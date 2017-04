Wall Street blijft dicht bij huis

Vrijdag 7 april 2017 22:21 Markt schudt geopolitieke ontwikkelingen van zich af.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen hebben vrijdag een pas op de plaats gemaakt.De toonaangevende S&P 500 index steeg fractioneel tot 5.877,81 punten, de Dow Jones index sloot vlak op 20.669,67 punten en de Nasdaq sloot 0,1 procent lager op 2.355,54 punten.Het sentiment kwam aanvankelijk onder druk te staan na een tegenvallend Amerikaans banenrapport. Uit de data van het Amerikaanse ministerie van Arbeid bleek dat het aantal banen in maart is gestegen met 98.000. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een stijging met 175.000 banen. Het werkloosheidspercentage daalde daarentegen van 4,7 naar 4,5 procent."Het maart cijfer valt tegen en is breedgedragen. Er springt niet direct een sector uit die verantwoordelijk gehouden kan worden voor de tegenvallende groei van het aantal banen", aldus marktanalist Philip Marey van Rabobank. Volgens de marktvorser is het cijfer voor de Federal Reserve evenwel niet direct reden voor terughoudendheid, omdat er gelet wordt op meer cijfers dan enkel het banenrapport.Volgens strateeg Bill Stone van PNC Asset Management konden juist de retail- en bouwsector verantwoordelijk worden gehouden voor de tegenvallende groei, vanwege het onstuimige weer aan de oostkust van de Verenigde Staten. Stone merkte evenwel op dat velen een groeivertraging al hadden zien aankomen.Beleggers kregen eveneens het nieuws te verwerken dat het Amerikaanse leger een Syrische luchtmachtbasis heeft bestookt met tientallen kruisraketten ter vergelding van een chemische aanval van Syrische troepen in de provincie Idlib eerder in de week."Gezien de geopolitieke ontwikkelingen, is het verrassend dat de markt er zo rustig bij ligt", aldus managing director Randy Frederick van Schwab Center for Financial Research.Op macro-economisch vlak werd vrijdag bekend dat de groothandelsvoorraden in februari zijn gestegen, net als de omzet. De groothandelsvoorraden namen in februari op maandbasis met 0,4 procent toe. Economen rekenden op een kleinere stijging van 0,2 procent. De groothandelsomzet steeg in februari met 0,6 procent ten opzichte van januari.Verder steeg het Amerikaanse consumentenkrediet in februari harder dan in januari. In de tweede maand van het nieuwe jaar steeg het consumentenkrediet met 4,8 procent, wat meer was dan de stijging van 3,5 procent in januari en de stijging van 4,5 procent in december.De prijs voor een vat ruwe olie sloot vrijdag hoger, na de aanval op een Syrische luchtmachtbasis door de Verenigde Staten. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot vrijdag op de New York Mercantile Exchange 1,0 procent hoger op 52,24 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0591. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0653 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag stond er een stand van 1,0643 op de borden.BedrijfsnieuwsAltice onderzoekt een mogelijke verkoop van 20 procent van de Amerikaanse activiteiten via een beursgang in het lopende tweede kwartaal. Dit schreef persbureau Bloomberg vrijdag op basis van bronnen. Met de beursgang van Altice USA wil de Franse kabelaar profiteren van de goede omstandigheden om geld op te halen op de aandelenmarkten. De opbrengsten beoogt Altice te investeren in lokale overnames. Naar verluidt richt Altice het vizier op Cox Communications.Mede-oprichter Evan Williams is van plan om 30 procent van zijn belang in Twitter te verkopen. Williams heeft een belang van 6 procent in Twitter. Daarvan wil hij het komende jaar 30 procent verkopen "om persoonlijke redenen". Zijn plek in de board zal Williams niet opgeven en hij wil een stevig belang in Twitter blijven houden. De microblog verloor circa 0,7 procent.Farmaceut Merck daalde licht, nadat het concern door de Amerikaanse Food and Drug Administration werd geïnformeerd dat zijn aanvraag voor de goedkeuring van een medicijn voor de behandeling van type 2 diabetes in zijn huidige vorm niet is goedgekeurd.Het aandeel Deutsche Bank sloot in New York bijna een procent lager. De Duitse bank haalde met succes 8 miljard euro op via een aandelenuitgifte. In totaal gaf Deutsche Bank 687,5 miljoen nieuwe aandelen uit tegen 11,65 euro per stuk, waardoor de kernkapitaalratio CET1 van de bank verbeterde van 11,8 naar 14,1 procent.Farmaceut Akorn steeg met maar liefst 18,0 procent, nadat persbureau Bloomberg meldde dat het Duitse Fresenius SE & Co werkt aan een overnamebod. Beide partijen zouden al met elkaar in gesprek zijn, maar dit heeft nog niet geleid tot een definitieve beslissing.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 07, 2017 16:21 ET (20:21 GMT)