Netflix neemt afscheid van Chief Product Manager

Zaterdag 8 april 2017 09:17 Greg Peters zal rol overnemen van Neil Hunt.(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft aangekondigd dat Greg Peters in juli de rol van Neil Hunt zal overnemen als Chief Product Officer. Dit maakte de Amerikaanse online videodienst vrijdag nabeurs bekend.Hunt zal Netflix na een dienstverband van 18 jaar verlaten. Ook Chief Talent Officer Tawni Cranz neemt afscheid van Netflix.Peters werkt al 9 jaar bij Netflix en bekleedde verschillende posities rondom de productie.Het aandeel Netflix sloot vrijdag 0,4 procent lager op 143,11 dollar.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 08, 2017 03:17 ET (07:17 GMT)