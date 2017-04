Huizenbouwer Lennar verlaagt winstverwachting

Maandag 10 april 2017 14:26 Concern ziet nettowinst van 0,16 dollar per aandeel in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Huizenbouwer Lennar neemt een eenmalige last, waardoor de nettowinst in het eerste kwartaal lager zal uitkomen dan verwacht. Dit meldde het Amerikaanse bouwbedrijf maandag voorbeurs.Lennar meldde een eenmalige last te nemen van 140 miljoen dollar vooruitlopend op de waarschijnlijke uitkomst van een rechtszaak waarin de huizenbouwer momenteel verwikkeld is.Dientengevolge zal de nettowinst volgens Lennar in het eerste kwartaal lager uitkomen dan de eerder gemelde 130,8 miljoen dollar, ofwel 0,56 dollar per aandeel. Het concern verwacht dat de nettowinst in het eerste kwartaal nu 38,1 miljoen dollar, ofwel 0,16 dollar per aandeel, zal bedragen.De rechtszaak betreft een dispuut uit 2008 over de mogelijke aanschaf van een vastgoedobject in Maryland. De last van 140 miljoen dollar is aan de bovenkant van de verwachte aansprakelijkheid bij het geschil, meldde Lennar.