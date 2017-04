Damrak sluit overwegend lager

Dinsdag 11 april 2017 18:06 Beleggers kregen serie macro-cijfers te verwerken.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurzen zijn dinsdag overwegend lager gesloten. De AEX index daalde 0,2 procent tot 518,40 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,1 procent liet optekenen. Voor de AScX was er een plus van 1,2 procent dankzij de sterk opgelopen koers van Accell.Marktvolgers kregen een serie macro-economische cijfers te verwerken en waren verder vooral in afwachting van de start van het nieuwe kwartaalcijferseizoen."Het is op dit moment echt zoeken naar nieuws en de macrocijfers van vandaag waren ook niet echt richtinggevend", zei marktanalist Ron van der Does van IG Nederland. "Wat dat betreft is het deze week echt wachten op de Amerikaanse inflatiecijfers van maart op vrijdag", voegde hij toe."We zagen het Damrak aan het einde van de handelsdag wat wegzakken en slechts deels weer terugbuigen, maar dat is zeker niet verontrustend. Na de langdurige rally van de laatste maanden, waarin de financiële fondsen het voortouw namen, is de huidige consoliderende pas op de plaats eigenlijk wel gezond. We zullen zien of het nieuwe cijferseizoen het huidige niveau kan vasthouden of weer verder kan optillen, waarbij de verwachtingen van de bedrijfscijfers hopelijk niet te hoog gespannen zullen blijken te zijn", aldus de marktvorser.Het belangrijkste macrocijfer op dinsdag was wellicht de Duitse ZEW-index voor het economisch sentiment in april, dat verrassend sterk was gestegen. De ZEW-verwachtingsindex steeg van 12,8 in maart naar 19,5 in april. Er was door geraadpleegde economen gerekend op 14,0. De index die het vertrouwen in de huidige omstandigheden weergeeft liep op van 77,3 in maart naar 80,1 in april.De industriële productie in de eurozone is in februari gedaald. Dit meldde statistiekbureau Eurostat dinsdag. De productie, aangepast voor seizoensinvloeden, daalde met 0,3 procent ten opzichte van januari. Vooraf geraadpleegde economen rekenden op een stijging met 0,2 procent. In de eerste maand van 2017 was er sprake van een groei van de productie met 0,3 procent, een neerwaartse bijstelling van een eerder gerapporteerde stijging van de productie met 0,9 procent.De werkloosheid in de landen die zijn aangesloten bij de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling is in februari stabiel gebleven. Dit maakte de organisatie uit Parijs dinsdag bekend. Volgens de OESO zaten gedurende de maand in totaal 38 miljoen mensen zonder werk. Dat zijn er 5,4 miljoen meer dan in april 2008, voordat de crisis begon. In de eurozone daalde het werkloosheidspercentage met 0,1 procentpunt naar 9,5 procent. Ook in Canada, Japan, Mexico en de Verenigde Staten nam de werkloosheid af, maar in Zuid-Korea en Australië was sprake van een stijging.De consumentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in maart in gelijke mate gestegen in vergelijking met de voorgaande maand, bleek uit cijfers van het Britse Office for National Statistics. Ten opzichte van een jaar eerder stegen de Britse consumentenprijzen in maart conform verwachting met 2,3 procent.De producentenprijzen in het Verenigd Koninkrijk zijn in maart wederom gestegen, meldde het Britse bureau voor de statistiek daarnaast. Het producentenprijspeil nam in maart op jaarbasis met 3,6 procent toe, na een stijging met 3,7 procent in februari. Op maandbasis was in maart sprake van een stijging van de producentenprijzen met 0,4 procent.Het vertrouwen onder Amerikaanse ondernemers in het midden- en kleinbedrijf is in maart nipt gedaald, bleek dinsdag uit cijfers van de National Federation of Independent Business (NFIB). De vertrouwensindex daalde van 105,3 in februari naar 104,7 in maart. Geraadpleegde economen mikten op 104,5. Het betekende de tweede maand op rij dat de vertrouwensindex een stap terug moest doen. Volgens NFIB noteert de index nog altijd op een historisch gezien hoog niveau.Olie noteerde in het rood. Een mei-future West Texas Intermediate daalde 0,4 procent tot 52,88 dollar, terwijl een juni-future Brent 0,6 procent lager bewoog naar 55,67 dollar.De euro/dollar noteerde rond het slot in Europa op 1,0624. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0587 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0594 op de borden.Stijgers en dalersIn de AEX sloten 11 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Gemalto met een winst van 1,3 procent.In de hoofdindex steeg Altice 0,6 procent. Dochterbedrijf Altice USA heeft de benodigde documenten ingediend bij de Amerikaanse toezichthouder SEC voor een beursgang, zo maakte de Franse kabelaar met een notering aan het Damrak dinsdag bekend. Details over de beursgang, zoals het aantal aandelen en de prijs waartegen de stukken naar de beurs gaan, gaf Altice niet prijs.DSM kreeg van Barclays een koersdoel van 71,00 euro, een euro hoger dan het oude koersdoel. Het advies bleef staan op Overwogen. Het aandeel DSM sloot 0,7 procent hoger.Royal Dutch Shell won 0,1 procent, na mediaberichten over de aanstaande verkoop van een raffinaderij en een netwerk van benzinestations in Argentinië en over mogelijke betrokkenheid van bestuurders van het Nederlands-Britse olieconcern bij malversaties bij een oliedeal in Nigeria.Bij de Midkapfondsen waren de winnaars en verliezers bij het slot redelijk gelijk verdeeld. BE Semiconductor Industries daalde bijna 2 procent na de winst van maandag, ondanks een positief analistenrapport van Barclays. De analisten spraken van een krachtig begin van 2017, waarbij zowel op korte als lange termijn sprake is van goede omstandigheden.OCI leverde 3,6 procent in en Flow Traders ging met 2,1 procent achteruit.Air France-KLM was met een plus van 2,7 procent de grootste stijger in de AMX na goede vervoerscijfers van het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern op maandag en nog betere cijfers van Lufthansa op dinsdag. Bovendien verhoogde Exane BNP Paribas het koersdoel van het Franse-Nederlandse concern van 5,00 naar 8,00 euro met een ongewijzigd Neutraal advies. Volgens de analisten boekte de CEO van de luchtvaarder "significante vooruitgang", wijzend op het akkoord met de pilotenvakbond.Ook Refresco was een opvallende stijger met een plus van 1,4 procent.UBS Group meldde een eerste kapitaalbelang van 3,77 procent met een dito stemrecht in ASR Nederland. Het aandeel steeg 0,4 procent.Bij de AScX-fondsen bleef de verhouding tussen winnaars en verliezer ook redelijk in evenwicht, met het grootste verlies voor Advanced Metallurgical Group dat 1,6 procent zakte.Accell Group ontving een niet-bindend overnamebod van Pon Holdings ter waarde van 32,72 euro per aandeel, inclusief het voorgestelde dividend over 2016 van 0,72 euro per aandeel. Het betreft vooralsnog een indicatieve bieding. Accell voert inmiddels verkennende gesprekken met Pon. Er kan geen zekerheid worden gegeven dat deze gesprekken zullen leiden tot een transactie, aldus Accell. Degroof Petercam verhoogde het koersdoel van 27,00 naar 34,00 euro met handhaving van het advies op Add. Het aandeel steeg liefst 19,6 procent.Bij de lokale fondsen was er aandacht voor Novisource, dat met jaarcijfers kwam. Het concern behaalde over 2016 meer omzet, maar ook een beperkt verlies. De netto-omzet van het bedrijf steeg, vrijwel geheel autonoom, met 13,5 procent naar 63,2 miljoen euro, met een daling van de brutowinst van ruim 9 procent naar 4,7 miljoen euro. Onder aan de streep bleef er voor Novisource een nettoverlies over van 393.000 euro, waar over 2015 nog een nettowinst werd gerealiseerd van 281.000 euro. Het bedrijf wil in 2017 meer eigen medewerkers en gericht acquisities doen, waarbij het streeft naar twee tot drie overnames per jaar. Novisource sloot 5,3 procent hoger.Inverko wil zijn naam wijzigen in Phelix. Op een aandeelhoudersvergadering op 24 mei legt Inverko de naamswijziging voor. Ook moet er dan goedkeuring komen voor de jaarrekening. Het aandeel besloot de dag met een winst van liefst 10,1 procent.Tussenstanden Wall StreetRond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,7 procent lager op 2.341,03 punten. 