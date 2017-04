Curetis stelt commissaris aan

Woensdag 12 april 2017 08:11 Nils Clausnitzer genomineerd.(ABM FN-Dow Jones) Curetis heeft Nils Clausnitzer genomineerd als lid van de raad van commissarissen. Dit maakte het Duitse biotechbedrijf met een notering in Amsterdam en Brussel woensdag voorbeurs bekend.Tegelijkertijd meldde Curetis dat Melissa Miller is aangesteld als medisch adviseur.De voorgestelde benoeming van Clausnitzer wordt ter goedkeuring aan aandeelhouders voorgelegd op de jaarvergadering, die op 23 juni wordt gehouden.Het aandeel Curetis sloot dinsdag op 5,90 euro.