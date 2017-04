Minder winst voor Delta Air Lines door hogere brandstofkosten

Woensdag 12 april 2017 13:59 Amerikaanse partner van Air France-KLM voorziet hogere marges in tweede kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Delta Air Lines heeft in het eerste kwartaal van 2017 een lagere winst geboekt, vooral als gevolg van hogere brandstofkosten en voorziet hogere marges in het lopende kwartaal. Dit maakte de Amerikaanse joint venture partner van Air France-KLM woensdag voorbeurs bekend.Begin april meldde Delta reeds dat brandstofkosten op de resultaten drukten in de eerste drie maanden van het jaar."Ondanks druk door brandstofprijzen hebben we solide resultaten gerealiseerd met dubbelcijferige operationele marges, sterke verbetering van klanttevredenheid en internationale groei", zei CEO Ed Bastian in een toelichting op de kwartaalrapportage.Delta behaalde in het afgelopen kwartaal een 1,1 procent lagere omzet van 9,15 miljard dollar. Het aangepaste operationeel resultaat daalde van 1,56 miljard naar 847 miljoen dollar. Onder de streep restte een aangepaste nettowinst van 560 miljoen dollar. Vorig jaar was dit nog een nettowinst van 1,03 miljard.OutlookDelta zei te verwachten dat de omzet gerekend naar passagiers per kilometer in het tweede kwartaal met 1 tot 3 procent zal toenemen en gedurende de rest van het jaar positief zal blijven. Ook rekent de vliegtuigmaatschappij op een operationele marge van 17 tot 19 procent.In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Delta Air Lines 2,9 procent hoger.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 12, 2017 07:59 ET (11:59 GMT)