Damrak lager van start richting Pasen

Donderdag 13 april 2017 08:35 Start Amerikaans cijferseizoen.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag in aanloop naar een lang weekend naar verwachting lager openen. Wall Street gaf woensdagavond terrein prijs, terwijl de Aziatische beurzen vanochtend overwegend lager noteren.Futures op de AEX index wezen ruim een half uur voor de beursgong op een verlies van 0,3 procent. Woensdag sloot de hoofdgraadmeter van het Damrak nog nipt lager, nadat eerder op de handelsdag nog overtuigend het jaarrecord werd aangescherpt.President Donald Trump zette donderdag op Wall Street met uitspraken over de dollar en de centrale bank de markten in beweging. Trump zei tegen The Wall Street Journal dat de dollar "te sterk" aan het worden is, waardoor de Amerikaanse concurrentiekracht wordt ondermijnd.Trump gaf zichzelf gedeeltelijk de schuld met een verkapt compliment. "Beleggers hebben veel vertrouwen in mij [en dat komt tot uiting in de waardestijging van de dollar] maar het is heel moeilijk om te concurreren met landen die hun valuta devalueren". Daarnaast zei Trump over Federal Reserve voorzitter Janet Yellen, "ik mag haar, ik heb respect voor haar". Hij sprak daarnaast zijn waardering uit over het lage-rentebeleid [van Yellen], en sloot niet uit dat zij volgend jaar genomineerd zal worden voor een nieuwe ambtstermijn. Tijdens de verkiezingscampagne sprak Trump nog van een zeepbel op de aandelenmarkten, juist aangejaagd door het lage rentebeleid van de Federal Reserve, waardoor waarnemers voorzagen dat de 'duif' Yellen in 2018, wanneer haar termijn afloopt, het veld zou ruimen voor een 'havik', die een strikter monetair beleid zal hanteren.Direct na de vrijgave van de tekst van het interview daalde de dollar. Vanochtend noteerde de euro/dollar op 1,0672, ten opzichte van een stand van 1,0610 bij het sluiten van de Europese markten. Het rendement op een Amerikaanse staatsobligatie met een looptijd van 10 jaar daalde daarnaast circa 8 basispunten, van 2,31 naar 2,23 procent. Begin maart bedroeg het rendement nog 2,60 procent.Het sentiment werd daarnaast opnieuw beïnvloed door oplopende geopolitieke spanningen. De Amerikanen beschuldigen de Russen ervan een vermoedelijke aanval met chemische wapens in Syrië te hebben willen verdoezelen. Een veroordeling van de gifgasaanval door de Verenigde Naties op verzoek van Amerika zat er evenwel niet in na een veto van Rusland. Trump meldde dat de relatie met Rusland een "all time low" heeft bereikt. Ondertussen slaat Trump waarschuwende taal uit richting Noord-Korea, die op hun beurt weer dreigen met een nucleaire reactie.Goud reageerde op de spanningen met een stijging van krap een procent naar een prijs van 1.286 dollar per troy ounce, het hoogste niveau in vijf maanden tijd. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot daarnaast woensdag op de New York Mercantile Exchange 0,29 dollar lager, of 0,5 procent, op 53,11 dollar.In Japan verzuurde het sentiment vanochtend door de sterke dollar. Onder leiding van exportgerichte fondsen koerste de Nikkei index krap een procent lager. De Chinese beurzen kregen daarentegen een impuls door een stijging van de export gemeten in dollars in maart met maar liefst 16,4 procent op jaarbasis, na een stijging van 4,2 procent in februari. Ook de import zat fors in de lift. De Shanghai Composite en de Hang Seng index in Hong Kong noteerden nipt hoger.Vandaag barst het cijferseizoen op Wall Street los met de cijfers van de financiële giganten Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo. Volgens cijfers van persbureau Reuters rekenen analisten voor het cijferseizoen in doorsnee op een winstsprong van circa 10 procent op jaarbasis.Op macrovlak kijken beleggers naar onder meer inflatiecijfers uit de eurozone en het Amerikaanse consumentenvertrouwen.Op Goede Vrijdag en Paasmaandag houdt Beursplein 5 de deuren gesloten. Maandag is evenwel een reguliere handelsdag voor Wall Street.BedrijfsnieuwsDe omzet van de Belgisch-Nederlandse specialist in magistrale bereidingen Fagron steeg van 102,6 miljoen in het eerste kwartaal van 2016 naar 109,9 miljoen euro afgelopen kwartaal. De gemiddelde analistenconsensus lag op 110,3 miljoen euro. Op autonome basis was bij constante wisselkoersen sprake van een omzetstijging van 0,9 procent. Hier rekende de markt op een stijging van 1,0 procent. In het eerste kwartaal van 2016 was nog sprake van een autonome omzetdaling van 8,9 procent bij constante wisselkoersen.Fitch Ratings verlaagde de outlook voor Unilever van Stabiel naar Negatief met een ongewijzigde kredietrating van A+. De kredietbeoordelaar verlaagde de outlook voor Unilever, aangezien het Brits-Nederlandse levensmiddelenconcern er bij de strategie-update toe besloot om het conservatieve financiële beleid met betrekking tot de beloning van aandeelhouders achter zich te laten. Daarnaast kondigde de onderneming aan mogelijk meer te gaan besteden aan fusies en overnames. Goldman Sachs verlaagde het koersdoel voor Unilever van 39,00 naar 38,00 euro met een ongewijzigd Verkopen advies.Elliott Advisors is bereid om naar de rechter te stappen, indien AkzoNobel geen gehoor geeft aan het verzoek van de activistische aandeelhouder om een buitengewone aandeelhoudersvergadering te beleggen over de positie van Antony Burgmans als voorzitter van de raad van commissarissen. Dit liet Elliot woensdag weten, nadat AkzoNobel aangaf achter Burgmans te blijven staan.Kepler Cheuvreux verhoogde het koersdoel voor Refresco Group van 17,50 naar 18,50 euro met een ongewijzigd Kopen advies. Analist Richard Withagen reageerde met de koersdoelverhoging op het ongevraagde niet-bindende bod van het Franse private equity bedrijf PAI Partners op de Rotterdamse bottelaar.Morgan Stanley startte met het volgen van ASR Nederland met een Gelijkgewogen advies en een koersdoel van 29,20 euro. De analisten van de zakenbank voorzien een sterk rendement. "Onze gedetailleerde analyse suggereert een aantrekkelijk duurzaam dividend en voldoende flexibiliteit voor verdere inkoop van eigen aandelen", aldus Morgan Stanley.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index eindigde woensdag 0,4 procent in de min op 2.344,93 punten, terwijl de Dow Jones index 0,3 procent verloor tot 20.591,86 punten en technologiebeurs Nasdaq 0,5 procent inleverde op 5.836,16 punten.