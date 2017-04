Wall Street sluit in het rood

Donderdag 13 april 2017 22:22 Beleggers afwachtend in aanloop naar lang weekend.(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn op de laatste beursdag deze week lager gesloten. De toonaangevende S&P 500 index zakte donderdag 0,7 procent tot 2.329,96 punten, de Dow Jones index daalde 0,7 procent op 20.453,25 punten en de Nasdaq noteerde 0,5 procent lager op 5.805,15 punten.Vrijdag zijn de markten in Amerika gesloten net als in Europa. Maandag gaat Wall Street weer van start, terwijl de Europese aandelenmarkten dan nog gesloten zijn. Veel beleggers waren donderdag voorzichtig met het innemen van grote posities in aanloop naar het langere Paasweekend. Gezien de geopolitieke spanningen rondom Syrië en Noord-Korea is er veel onzekerheid in de markt en in een paar dagen kan veel gebeuren."We zien momenteel een afwachtende houding", zei strateeg Kate Warne van Edward Jones. In de komende weken hangt het vooral af van hoe goed de bedrijfsresultaten zullen zijn volgens Jones.Donderdag werd ook bekend dat het Amerikaanse leger zijn zwaarste niet-nucleaire bom heeft laten vallen op een tunnelcomplex van ISIS in Afghanistan. Hierop daalden de koersen.Beleggers kregen ook macronieuws te verwerken, maar de aandacht ging met name uit naar bedrijfscijfers van Citigroup, JP Morgan Chase en Wells Fargo.De index voor het consumentenvertrouwen van de Universiteit van Michigan steeg van 96,9 eind maart naar 98,0 halverwege deze maand. Amerikaanse steunaanvragen waren afgelopen week gedaald en de producentenprijzen bleken te zijn gestegen in maart.De olieprijzen gingen licht omhoog. Een mei-future op een vat West Texas Intermediate noteerde 0,2 procent lager op 53,03 dollar en een juni-future op een vat Brent olie noteerde 0,2 procent in het rood op 55,74 dollar.De euro/dollar noteerde op 1,0616. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0625 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0663 op de borden.BedrijfsnieuwsJP Morgan Chase rapporteerde over het eerste kwartaal een 17 procent hogere nettowinst. De resultaten waren beter dan verwacht. CEO Jamie Dimon sprak van een goede start van het jaar, waarbij alle onderdelen van de bank goed presteerden en voortbouwden op de trends uit 2016. De koers van JP Morgan zakte 1,2 procent.Citigroup boekte ook meer winst dan een jaar terug, geholpen door een sterke omzet, met name bij de divisie die institutionele beleggers bedient. "De positieve impuls die we in veel van onze bedrijven zagen tegen het einde van vorig jaar heeft zich voortgezet in het eerste kwartaal", stelde CEO Michael Corbat van Citigroup. Het aandeel Citigroup noteerde 0,8 procent in het rood.Wells Fargo zag evenwel de winst stabiliseren, terwijl de omzet licht afnam. CEO Tim Sloan sprak toch van solide financiële resultaten. De Amerikaanse bank boekte in het eerste kwartaal een nettowinst van 5,5 miljard dollar, grofweg in lijn met de winstontwikkeling in de eerste drie maanden van 2016. Wells Fargo daalde 3,3 procent.