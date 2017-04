Damrak houdt deuren gesloten

Vrijdag 14 april 2017 08:29 Beleggers genieten van lang Paasweekend.(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs houdt vrijdag net als de andere Europese beurzen en Wall Street de deuren gesloten in verband met Goede Vrijdag. Waar in de Verenigde Staten maandag de handel weer wordt hervat, openen de Europese beurzen pas op dinsdag de deuren in verband met de viering van Tweede Paasdag.Wall Street sloot donderdag in het rood. Gelet op het lange Paasweekend en met de toenemende geopolitieke spanningen rondom Syrië en Noord-Korea namen veel beleggers een afwachtende houding aan. Donderdag werd verder bekend dat het Amerikaanse leger zijn zwaarste niet-nucleaire bom heeft laten vallen op een tunnelcomplex van IS in Afghanistan. Hierop daalden de koersen.In Azië werd wel gehandeld en was sprake van brede verliezen. De Japanse Nikkei 225 daalde 0,7 procent tot 18.308,26 punten en de Chinese Shanghai Composite verloor zelfs 0,9 procent tot 3.247,33 punten. Beleggers kregen cijfers over de Japanse industriële productie te verwerken. De industriële productie groeide in februari op jaarbasis met 4,7 procent en op maandbasis met 3,2 procent. Een voorlopige raming wees nog op een toename met respectievelijk 4,8 procent op jaarbasis en 2,0 procent op maandbasis.In Nederland bleek dat de detailhandelsverkopen in februari op jaarbasis met 4,0 procent stegen, na een toename van 4,9 procent in januari. Vorig jaar was een schrikkeljaar, waardoor de maand februari toen een dag extra telde. Zonder correctie was de omzet ruim een procent hoger dan in februari 2016De euro/dollar noteerde op 1,0608. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op donderdag bewoog het muntpaar nog op 1,615 en bij het slot in Amsterdam stond er een stand van 1,0629 op de borden.BedrijfsnieuwsTelegraaf Media Groep heeft hoofd personeelszaken Dirk Valstar op non-actief gezet. Dit schreef Het Financieel Dagblad vrijdag op basis van een interne e-mail van waarnemend TMG-topman Hans Bakker. Sjors Jochems neemt de taken van Valstar over.Het Franse private equity bedrijf PAI Partners overweegt een hoger bod uit te brengen op Refresco Group. Dit schreef persbureau Bloomberg donderdag. Naar verluidt zou het verhoogde bod 20 euro per aandeel zou bedragen, wat neerkomt op ruim 1,6 miljard euro in totaal. Het eerste ongevraagde en niet-bindende overnamebod van PAI bedroeg 1,4 miljard euro in contanten, of ongeveer 17,29 euro per aandeel.Fitch Ratings verhoogde de outlook voor ArcelorMittal van Negatief naar Stabiel, terwijl de rating bleef staan op BB+. Volgens de analisten heeft ArcelorMittal meer mogelijkheden om zijn schulden te verlagen ten opzichte van een jaar terug, omdat de omstandigheden in de wereldwijde staalmarkten zijn verbeterd. Ook de schuldenverlaging van de staalonderneming vorig jaar, door een emissie en het verkopen van bezittingen, weegt mee in het oordeel van de marktvorsers.Avantium heeft in totaal 109 miljoen euro opgehaald met zijn beursgang, nadat de begeleidende banken hun overtoewijzingsoptie deels uitoefenden. Van de ruim 1,4 miljoen aandelen uit de zogenaamde 'greenshoe' werden er bijna 520.000 gebruikt door de begeleidende banken. De overtoewijzingsoptie voegde daarmee 5,7 miljoen euro toe aan de opbrengst van de beursgang. Avantium ging op 15 maart naar de beurs.Slotstanden Wall StreetDe toonaangevende S&P 500 index sloot donderdag 0,7 procent lager op 2.328,95 punten. De Dow Jones index eindigde 0,7 procent in het rood op 20.453,25 punten en technologiebeurs Nasdaq daalde 0,5 procent tot 5.805,15 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 14, 2017 02:29 ET (06:29 GMT)