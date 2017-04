OCI staakt bod op OCI Partners

Vrijdag 14 april 2017 23:42 Geen overeenstemming over ruilverhouding aandelen.(ABM FN-Dow Jones) OCI staakt zijn plan om alle uitstaande aandelen van OCI Partners over te nemen. Dit meldde de fabrikant van onder meer kunstmest vrijdagavond.OCI bezit reeds 79,88 procent van de geplaatste en uitstaande gewone aandelen van OCI Partners en stelde een ruilverhoging voor van 0,52 OCI aandelen voor voor elk gewoon aandeel OCI Partners dat het nog niet in bezit had. De voorgestelde ruilverhouding vertegenwoordigde een waarde van 7,80 dollar voor ieder aandeel OCI Partners, ofwel een premie van 8,3 procent ten opzichte van de slotkoers van het aandeel op 5 december 2016 en een premie van 25,6 procent ten opzichte van de gemiddelde slotkoers in de dertig handelsdagen daarvoor.Een door OCI Partners samengestelde 'conflict comité' weigerde de voorgestelde ruilverhoging te accepteren, waarop OCI zijn overnamebod heeft gestaakt."Omdat de aandelenkoers van OCI potentieel aanzienlijk kan stijgen van het huidige niveau, is het verhogen van de ruilverhouding niet in het belang van de aandeelhouders en daarom kan er op dit moment geen acceptabel definitief akkoord worden gesloten met het conflict comité", lichtte OCI het besluit vrijdag toe.Het aandeel OCI sloot donderdag 0,7 procent hoger op 16,70 euro.