Kleine openingswinst Wall Street in de maak

Maandag 17 april 2017 15:16 Meevallende Chinese cijfers ingeperkt door Korea.(ABM FN-Dow Jones) Wall Street lijkt een licht hogere opening tegemoet te gaan. Futures op de belangrijkste indices lieten rond de klok van drie uur stijgingen van 0,1 tot 0,2 procent zien.Zojuist bleek de bedrijfsactiviteit in de maakindustrie in de Amerikaanse deelstaat New York in april verslechterd. De New York Fed index, beter bekend als de Empire State index, daalde met 11,2 punten naar 5,2 punten. De index voor nieuwe orders, vorige maand nog goed voor een meerjarig record, viel "scherp" terug van 21,3 naar 7,0.De index die vooruitkijkt naar de komende zes maanden, steeg wel. De index klom van 37,4 naar 39,9.Ondanks de stijging van deze laatste index, bestempelde marktanalist Naeem Aslam van Think Markets de Empire State index als slecht en koren op de molen voor de duiven binnen de Federal Reserve. Vrijdag bleek ook al dat de Amerikaanse detailhandelsverkopen daalden, net als de consumentenprijzen. De bedrijfsvoorraden stegen juist.Europa houdt vandaag de deuren gesloten in verband met de viering van Pasen. In Azië waren de markten wel geopend. Terwijl de Japanse Nikkei index een kleine winst boekte, lieten de Chinese beurzen een daling zien, ondanks opbeurende macro-economische cijfers.Zowel de Chinese detailhandelsverkopen als de industriële productie lag in maart hoger dan de in maanden ervoor. De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 6,9 procent, iets meer dan in het voorgaande kwartaal en waarop economen hadden gerekend."De Chinese groei verraste beleggers, maar de vraagt blijft voor hoe lang het dit kan vasthouden", aldus marktanalist Aslam van Think Markets.De grootste zorg onder beleggers zijn volgens Aslam momenteel de geopolitieke spanningen. "De dollar daalde ten opzichte van de Japanse yen, een typische safe haven trade", zei Aslam.Dit weekend lanceerde Noord-Korea een raket, maar kort na de lancering ontplofte deze al. Het is nu wachten hoe Amerika en diens bondgenoten hierop zullen reageren, aldus Aslam.De euro/dollar werd verhandeld op 1,0647. Olie werd iets goedkoper op maandag.Kort na de start van de aandelenhandel is er nog een huizencijfers en nabeurs volgen nog de kwartaalresultaten van Netflix.SlotstandenVrijdag waren de Amerikaanse beurzen nog gesloten. Donderdag sloot de Dow Jones index 0,7 procent lager op 20.453 punten, terwijl de S&P 500 index ook 0,7 procent inleverde op 2.328,95 punten en de Nasdaq index een half procent prijsgaf op 5.805,15 punten.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 17, 2017 09:16 ET (13:16 GMT)