Olieprijs in het rood

Maandag 17 april 2017 21:03 Toenemende Amerikaanse productie zet druk op olieprijs.(ABM FN-Dow Jones) De olieprijzen stonden maandag onder druk, ondanks dat een meevallende groei van de Chinese economie en een lagere dollar voor steun zorgden. De mei-future voor een vat ruwe olie sloot op de New York Mercantile Exchange 0,53 dollar lager, of een procent, op 52,65 dollar.De Chinese economie groeide in het eerste kwartaal met 6,9 procent, iets meer dan in het voorgaande kwartaal en waarop economen hadden gerekend. Dit kan betekenen dat de vraag naar olie uit China de komende periode groter zal zijn dan nu voorzien.Analisten wezen voor de druk op de olieprijs op de toenemende Amerikaanse productie. De marktvorsers menen dat producenten van schalie-olie overtuigd lijken dat ze op de huidige prijsniveaus geld kunnen verdienen.Grondstoffenanalist Robbie Fraser van Scheider Electric merkte op dat elke rally in de wereldwijde olieprijzen wordt gevolgd door een stijging van de Amerikaanse olieproductie. Dit werd afgelopen week ook weer duidelijk, toen bleek dat het aantal oil rigs, plaatsen waar naar olie wordt geboord, verder is gestegen. Het aantal rigs staat inmiddels op het hoogte niveau in twee jaar tijd, zo bleek uit cijfers van Baker Hughes.De toenemende Amerikaanse productie voedt de zorgen in de markt dat de pogingen van oliekartel OPEC om de productie juist terug te brengen en zo de prijs aan te jagen, vruchteloos zijn.Het kartel heeft samen met een elftal niet aangesloten olielanden afgesproken de productie in de eerste helft van 2017 met 1,2 miljoen vaten per dag te verlagen.De markt denkt dat het nodig zal zijn dat het oliekartel in mei besluit om de productiebeperking langer te handhaven.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 17, 2017 15:03 ET (19:03 GMT)