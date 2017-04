Aanwas nieuwe abonnees Netflix valt tegen

Maandag 17 april 2017 22:33 Resultaten wel hoger dan voorzien in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Netflix heeft in het afgelopen kwartaal hogere resultaten geboekt en voldeed daarmee aan de eigen verwachtingen, hoewel de aanwas van nieuwe abonnees wel achter bleef op de prognose, terwijl in het lopende kwartaal beduidend minder nieuwe klanten worden verwacht. Dit maakte de Amerikaanse online videodienst maandag na het slot van Wall Street bekend.De omzet van Netflix steeg in de eerste drie maanden van 2017 naar 2.516 miljoen dollar, ruim een derde meer dan een jaar geleden. Dit leverde een nettowinst op van 178 miljoen dollar.Netflix rekende voor afgelopen kwartaal op een omzet van ruim 2,5 miljard dollar en een nettowinst van 165 miljoen dollar. Deze resultaten zouden te danken zijn aan een stijging van het aantal abonnees met 5,2 miljoen stuks tot 99,0 miljoen.Er kwamen afgelopen kwartaal echter net geen 5 miljoen nieuwe gebruikers bij, waardoor het totaal aantal gebruikers stokte op 98,75 miljoen.Voor het lopende tweede kwartaal mikt Netflix op een omzet van 2.640 miljoen dollar, of 2.755 miljoen dollar inclusief de inkomsten uit DVD's. De nettowinst schat de videodienst in op 66 miljoen dollar en met 3,2 miljoen nieuwe gebruikers rekent Netflix aan het einde van juni op 101,95 miljoen abonnees.Het aandeel Netflix sloot maandag in de reguliere handel in New York drie procent hoger, maar daalde in de elektronische handel nabeurs 2,8 procent.