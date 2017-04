Galapagos wil voor 275 miljoen dollar Amerikaanse aandelen uitgeven

Maandag 17 april 2017 22:43 American Depositary Shares in de verkoop.(ABM FN-Dow Jones) Galapagos wil voor 275 miljoen dollar aan zogenoemde American Depositary Shares verkopen. Dit maakte het Belgisch-Nederlandse biotechbedrijf maandagavond bekend.De hoogte van de uitgifte laat Galapagos afhangen van markt- en andere omstandigheden.De uiteindelijke prijs per ADS bij deze uitgifte zal worden vastgesteld na de bookbuilding procedure. Elke ADS vertegenwoordigt het recht op één gewoon aandeel.Galapagos sloot maandag op Nasdaq 2,7 procent hoger op 92,40 dollar. In de elektronische handel nabeurs verloor het aandeel echter weer 2,6 procent.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 17, 2017 16:43 ET (20:43 GMT)