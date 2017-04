Galapagos haalt 338 miljoen dollar op met openbare aanbieding aandelen

Dinsdag 18 april 2017 06:07 Plaatsing kapitaal in de Verenigde Staten.(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft een bruto-opbrengst van 338 miljoen dollar gerealiseerd met een openbare aanbieding van nieuwe aandelen in de Verenigde Staten. Dit maakte het biotechnologiebedrijf dinsdag voorbeurs bekend.Het gaat in dit verband om de plaatsing van 3.750.000 nieuwe gewone aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS) voor een prijs van 90,00 dollar per ADS, exclusief underwriting kortingen.Elke ADS aangeboden in het kader van de aanbieding, geeft recht op één gewoon aandeel Galapagos.Daarnaast kent Galapagos de underwriter een optie toe om tot 562.500 bijkomende aandelen te kopen, wat overeenstemt met 15 procent van de aandelen die werden geplaatst in het kader van de aanbieding. Deze optie kan worden uitgeoefend gedurende een periode van 30 dagen, startend vanaf 17 april 2017.Morgan Stanley begeleidt de uitgifte van de nieuwe aandelen.Het aandeel Galapagos sloot donderdag op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 85,10 euro.