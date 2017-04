Galapagos profiteert met kapitaaluitgifte van grote vraag naar aandeel - media

Dinsdag 18 april 2017 06:21 Biotechbedrijf wil opbrengsten aanwenden voor investeringen in pijplijn.(ABM FN-Dow Jones) Galapagos heeft met de uitgifte van nieuwe aandelen in de Verenigde Staten een makkelijke transactie gedaan, waarbij sprake was van een goede vraag. Dit concludeerde CEO Onno van de Stolpe tegenover zakenkrant De Tijd."De klus is zo geklaard, iedereen wil onze aandelen", aldus de bestuursvoorzitter.Galapagos realiseerde met de uitgifte van 3.750.000 nieuwe gewone aandelen in de vorm van American Depositary Shares (ADS) voor een prijs van 90,00 dollar per ADS een bruto-opbrengst van 338 miljoen dollar.Van de Stolpe sprak tegen De Tijd van een "perfecte timing", aangezien concurrent Eli Lilly nul op het rekest had gekregen van de Food and Drug Administration voor goedkeuring voor baricitinib, een potentiële behandeling tegen reuma. Dit middel is een mogelijke concurrent van filgotinib, het medicijn dat Galapagos ontwikkelt tegen onder andere reuma en bepaalde darmziekten.Als reden voor de kapitaaluitgifte wees de bestuursvoorzitter van Galapagos op de enorme interesse in het aandeel, wat voor gemak zorgt om geld op te halen. De opbrengsten wil Galapagos aanwenden om de pijplijn verder te ontwikkelen."Meer onderzoek betekent meer kosten. Cash is allesbepalend in onze sector. Je moet zorgen dat je nooit onder een kritische drempel valt. Niet dat dat bij ons het geval was, maar je moet voorbereid zijn. Het is gewoon belangrijk om opties te hebben en de juiste keuzes te maken", concludeerde de CEO.De topman ontkende tegenover De Tijd te werken aan een overname. "We hebben nog enkele onderzoeksprojecten waarvoor we met partners in zee willen gaan. Met de cash op zak kunnen we vanuit een sterkere positie en op gelijkwaardige basis onderhandelen om meer uit de brand te slepen. Vroeger waren we enkel afhankelijk van mijlpaalbetalingen, maar we hebben de ambitie om ook marketingrechten in handen te houden", aldus Van de Stolpe.Het aandeel Galapagos sloot donderdag op een rood Damrak 0,2 procent hoger op 85,10 euro.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 00:21 ET (04:21 GMT)