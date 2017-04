VolkerWessels kondigt beursgang aan

Dinsdag 18 april 2017 07:34 Reggeborgh verkoopt over enkele weken minderheidsbelang.(ABM FN-Dow Jones) VolkerWessels wil een beursnotering aan Euronext Amsterdam. Dit maakte het bouwbedrijf, dat momenteel in handen is van Reggeborgh Holding, dinsdag bekendHet bouwbedrijf wil geen nieuw kapitaal ophalen met de beursgang, die mede bedoeld is om de naamsbekendheid te vergroten en om de aandeelhouder in staat te stellen om zijn investering deels te verzilveren. De publieke aanbieding betreft uitsluitend bestaande aandelen.In eerste instantie zal een minderheidsbelang worden aangeboden aan institutionele en particuliere beleggers. Op termijn wil Reggeborgh, dat geheel in handen is van de familie Wessels, een minderheidsaandeelhouder blijven.De beursgang zal naar verwachting in de komende weken plaatsvinden, mede afhankelijk van de marktomstandigheden, maakte het bedrijf bekend.VolkerWessels is Nederlands grootste bouwbedrijf, naar omzet gemeten, op het gebied van bouw en vastgoedontwikkeling, infrastructuur en energie- en telecominfrastructuur.Ook in het Verenigd Koninkrijk, Noord-Amerika en Duitsland heeft het bouwbedrijf naar eigen zeggen leidende marktposities.VolkerWessels had een omzet van 5,5 miljard euro in 2016, waarop een bedrijfsresultaat (EBITDA) werd behaald van 254 miljoen euro. VolkerWessels wil na de beursgang 50 tot 70 procent van de nettowinst als dividend uitkeren aan de nieuwe aandeelhouders.