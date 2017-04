Nederlandse Staat haalt ruim 2 miljard euro op

Dinsdag 18 april 2017 12:01 Negatieve rentevergoedingen.(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse Staat heeft bijna 2,1 miljard euro opgehaald met de veiling van twee obligaties. Dit meldde het Agentschap van het ministerie van Financiën dinsdag.Er werd 1,06 miljard euro opgehaald met de heropening van een lening met een looptijd tot 30 juni 2017. Onder deze lening staat inmiddels 3,27 miljard euro uit. De rentevergoeding op de lening is 0,705 procent negatief.De andere lening loopt tot eind september dit jaar en bracht 1,12 miljoen euro op. Hier bedroeg de rentevergoeding 0,713 procent negatief. Op deze lening staat nu 2,26 miljard euro uit.Met iedere lening wilde de Staat 1,0 miljard tot 2,0 miljard euro ophalen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 06:01 ET (10:01 GMT)