Update: Bank of America overtreft verwachtingen

Dinsdag 18 april 2017 13:31 Bijna 5 miljard dollar winst in eerste kwartaal.(ABM FN-Dow Jones) Bank of America heeft in het eerste kwartaal van 2017 de verwachtingen overtroffen met een nettowinst van bijna vijf miljard dollar. Dit bleek dinsdag voorbeurs bij de cijferpublicatie van de Amerikaanse bankreus."De Amerikaanse economie wijst nog steeds op optimisme bij consumenten en bedrijven, en onze resultaten weerspiegelen dat", zei CEO Brian Moynihan van Bank of America."We hebben onze kapitaalpositie versterkt, terwijl we tegelijk 2,3 miljard dollar aan aandelen inkochten en 0,8 miljard dollar uitkeerden aan aandeelhouders via dividend", voegde chief financial officer Paul Donofrio daaraan toe.De nettowinst kwam uit op 4,9 miljard dollar, of 0,41 per aandeel. Analisten rekenden vooraf op 0,35 dollar per aandeel. De nettowinst was 40 procent hoger dan een jaar eerder, mede dankzij een afname van de voorzieningen voor slechte leningen met 16 procent.De netto-omzet bedroeg 22,2 miljard dollar, tegen 20,8 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder. De stijging met 7 procent was toe te schrijven aan 5 procent hogere rentebaten en 9 procent hogere overige inkomsten. De kosten bleven stabiel.De uitstaande leningen stegen met 6 procent tot 819 miljard dollar, terwijl de deposito's van klanten met 5 procent groeiden tot 1,26 biljoen dollar.Ook sectorgenoot Goldman Sachs zal dinsdag voorbeurs de kwartaalcijfers publiceren. In de elektronische handel voorbeurs noteerde het aandeel Bank of America 0,8 procent hoger.Update: om meer informatie en koersreactie toe te voegen.Door: ABM Financial News.info@abmfn.nlRedactie: +31(0)20 26 28 999Copyright ABM Financial News. All rights reserved(END) Dow Jones NewswiresApril 18, 2017 07:31 ET (11:31 GMT)